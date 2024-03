Vi har modtaget:

Normal på Neels Torv

Den bedste metode til at få en købmandsforretning tilbage på Neels Torv er, at I alle bliver enige om ikke at handle i Normal.

Ejerne af bygningen må derefter nødvendigvis snarest finde en ny lejer.

Med venlig hilsen

Lars Tankmar

Dragørdreng fra 1951 til 1993 – og Irma-fan