Vi har modtaget:

Badebrolav stopper

Sydstrandens Badebrolaug afholdt generalforsamling tirsdag den 18. april.

Her blev det efter forslag fra bestyrelsen besluttet at nedlægge foreningen og dermed opgive arbejdet med opførelsen af badebroen. Der er primært tre årsager til, at vi har måttet træffe denne beslutning:

For det første har vi været ramt af fejl i myndighedsbehandlingen, hvilket har medført, at Fredningsnævnet har omgjort vores oprindelige tilladelse, som blev givet af kommunen i fuld overensstemmelse med vores ansøgning.

Fredningsnævnet har som sådan godkendt opførelse af en badebro, men det med ændrede og for os uacceptable krav til broens udformning – både i relation til broens længde og bredde. Desuden har bestyrelsen i god tro arbejdet i en længere periode med sponsorer og andre interessenter på grundlag, som Fredningsnævnet nu har umuliggjort.

For det andet har vi også måttet konstatere, at det, trods en stor indsats i bestyrelsen, ikke har været mulig at opnå den fondsfinansiering, som vi havde planlagt.

Vi har oplevet en god opbakning lokalt – også i form af finansieringstilsagn – fra foreninger, institutioner og private i lokalområdet, men vi må også konstatere, at det ikke rækker til det samlede finansieringsbehov.

For det tredje har den voldsomme prisstigning, der har været på byggematerialer, også skabt betydelig usikkerhed om prisen for broens opførelse.

Vi er selvfølgelig ærgerlige over, at vi har været nødt til at træffe denne beslutning.

Vi vil godt benytte lejligheden til at takke de rigtig mange, der har bakket op om foreningen, det være som medlemmer, foreninger og institutioner i sydstrandsområdet m.fl. Jeres støtte har helt overskygget de få kritiske røster, vi også har noteret os.

Skulle der være andre, der har mod på at køre initiativet videre, deler vi selvfølgelig gerne ud af vores erfaringer.

Med venlig hilsen

Anne Lorentzen, formand, Morten Baage, Kirsti Frankel og Erik Skovgaard Nielsen,

medlemmer af bestyrelsen for Sydstrandens Badebrolaug