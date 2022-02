Vi har modtaget:

Borgerrådgivning er en gave

Ordningen udvides nu til gavn for flere

Dragør Kommune fik sin første borgerrådgiver i udgangen af 2020 gennem et samarbejde med Tårnby Kommune, og på trods af en vanskelig opstart, blandt andet på grund af corona, har ordningen vist sit værd.

Borgerrådgiveren er ansat direkte af kommunalbestyrelsen og er derfor neutral og uafhængig af den øvrige forvaltning. Borgerrådgiveren kan dermed give borgerne en uafhængig vejledning i komplekse sager og løbende understøtte forvaltningen med at højne sagsbehandlingen. Her vil det i særdeleshed være afgørende på de meget komplekse områder, hvor vi til tider kan være sårbare, for eksempel inden for det specialiserede socialområde.

Årsberetningen

På kommunalbestyrelsesmødet torsdag den 3. februar godkendte kommunalbestyrelsen den første komplette årsberetning fra borgerrådgiveren.

Ud over at der i store perioder har været coronanedlukket, og det helt naturligt har påvirket ordningen, så har vi heller ikke været gode nok til at promovere den til borgerne.

Endvidere har det også påvirket ordningen, at den kun har været tilgængelig om mandagen, da de øvrige dage blev brugt i Tårnby. Men på trods af dette er der kommet 63 egentlige henvendelser fra borgere til borgerrådgiveren.

Når man læser ned i de bemærkninger, borgerrådgiveren har med i sin årsberetning fra disse henvendelser, er det tydeligt, at vi som kommune og myndighed har noget at arbejde med i forvaltningen og med sagsbehandlingen.

Det må og skal vi tage seriøst og naturligvis handle på. Derfor stillede Socialdemokratiet forslag om, at forvaltningscheferne skulle forholde sig til beretningen og give Økonomiudvalget en skriftlig redegørelse for deres respektive fagområde. Det blev heldigvis vedtaget.

Vi har et stærkt velfærdssamfund i Danmark, men det kan være svært at navigere i for nogle borgere – ligesom der indimellem også sker administrative fejl.

Ny og stærkere ordning

Blandt andet derfor er det vigtigt med en borgerrådgiverordning, som kan siges at være et slags uafhængigt kommunalt tilsyn, der både kan hjælpe den enkelte borgere – men også understøtte kommunen som helhed i sin sagsbehandling og arbejdsgange.

Borgerrådgiveren kan også bygge bro mellem borger og kommune.

På baggrund af en ansøgning til Bolig og Planstyrelsen fik Dragør Kommune et tilskud til drift af en borgerrådgiverordning på fuldtid frem til 2024. Socialdemokratiet har længe arbejdet for denne ordning. Det var en stor succes, da der blev afsat midler til at etablere en lokal ordning med budgettet for 2020 – og at vi nu har fået mulighed for at ansætte en borgerrådgiver på fuldtid er intet mindre end fantastisk.

Afslutningsvis vil jeg gerne sige tak for indsatsen til den afgående borgerrådgiver Cathia M. C. Mundeling, som har gjort en stor indsats i forhold til at bygge en lokalordning op, og som også har stillet sig til rådighed for fremtidigt samarbejde med den kommende borgerrådgiver.

Med venlig hilsen

Nicolaj Bertel Riber (A)

1. viceborgmester og formand for Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget