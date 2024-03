Vi har modtaget:

En stribe sørgelige hændelser

Lokalplanen tillod for år tilbage, at Irma opførte bygningen på Kongevejen til et dagligvare-supermarked.

Coop, der ejer Irma, etablerede en god og velfungerende Irma-butik i bygningen, og det gik godt – bortset fra, at supermarkedet efterhånden kvalte mange af Kongevejens fødevarebutikker. I dag er der kun en rigtig god slagter og en fin lille vinhandel tilbage. Der er også dukket et par udsalg fra nogle brødfabrikker op.

Irmabutikken på Neels Torv savnes af mange, især ældre mennesker, som ikke har bil. Foto: HAS.

Nu har Coops ledelse besluttet at lukke alle Irma-butikkerne.

Det er usigelig dumt, da Irma virkelig er Coops flagskib og rummer rigtig meget kvalitet.

I stedet for har de åbnet nogle triste butikker med det anonyme navn »365«. Udvalget af varer er af en klasse lig det, man fandt i Østberlin under den kolde krig.

I Dragørs gamle by savner man Irma, og de mange sejlende gæster vil efterhånden lade være med at komme til Dragør, når de ikke kan proviantere. Det skal nok efterhånden mærkes på havnens regnskab.

Der bor mange ældre i den gamle by. En del af dem har ikke noget køretøj – hvor skal de handle nu?

Nu har vi fået en Normal-butik, hvor man kan købe vaskepulver og øjenskygge. Det kan man ikke leve af!

Årsagerne til tragedien er flere. For det første har kommunalbestyrelserne gennem flere valgperioder sovet i timen og ikke justeret lokalplanen således, at vi stadig kunne have adgang til fødevarer i området. Selvfølgelig burde embedsmændene også have været vågne og forberedt kommunalpolitikerne på, at i disse omskiftelige tider kan der hurtigt ske ændringer.

For det andet har Coop begået en stor dumhed ved at nedlægge et fødevaremarked midt i smørhullet i stedet for, at omdanne butikken til et andet af Coops brands.

For det tredje burde den gruppe af forretningsmænd, der har købt bygningen af Coop have tænkt på at udleje lokalerne til en virksomhed, der solgte fødevarer og støtte livet i bykernen.

Kan kommunalbestyrelsen pålægge Normal at sælge fødevarer? Det tror jeg ikke, at der findes lovgrundlag for.

Situationen er håbløs. Det eneste, vi i Dragør kan håbe på, er, at Normal henad vejen ikke finder det lønsomt at drive butikken til den husleje, de betaler til gruppen af ejere – og at den derefter afløses af et godt fødevaremarked.

Med venlig hilsen

Palle Christoffersen

Drogdensvej 29