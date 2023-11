Vi har modtaget:

Ikonisk stejleplads nedlægges

Nyligt har kommunen udsendt en forhøring omkring udvidelse af stejleparkeringen som erstatningsparkering i forbindelse med en ønsket etablering af cykelbaner på Vestgrønningen, for at øge trafiksikkerheden ved Dragør Gamle By.

Flere muligheder har ifølge Dragør Kommune været i spil – blandt andet en udvidelse af grusparkeringen ved Dragør Badehotel, men det er en udfordring grundet beskyttelse af strandengene.

Det grønne areal ved bunkeren mellem Rønne Allé og Drogdensvej samt Drogdensvej og Wiedersvej er en del af den grønne akse, der er omtalt i Lokalplan 65 og udlagt som bevaringsværdigt grønt areal.

Alt dette bringer så en udvidelse af stejleparkeringen i spil. Her ligger nemlig den skønneste og unikke grønne stejleplads, der i samspil med skurbyen og havnen er et skattet kulturelt dna for Dragørs gamle bydel. Men her gælder desværre hverken Lokalplan 65 eller en beskyttelse af arealer.

Dragør Kommune burde have så megen føling med lokal-området og sans for vigtigheden i at bevare gammel kulturarv og miljø, at denne forhøring aldrig burde have været sendt ud. Man kan desværre nemt få den tanke at vores kommune forvaltes af mennesker, som ikke kender til de reelle forhold i Dragørs gamle by.

Kommunen har tilsyneladende endnu ikke opdaget, at den store parkeringsplads på det gamle færgeleje, med plads til minimum 150 biler, selv ved spidsbelastninger altid har ledige p-pladser. Med garanti »overnatter« maks. 30 biler her. En udvidelse af stejleparkeringen vil blot afstedkomme endnu færre parkeringer på den allerede dyrt anlagte parkeringsplads på det gamle færgeleje.

Vi er sikre på, at en bedre og tydeligere skiltning vil give en mere hensigtsmæssig brug af parkeringspladserne. Den nuværende skiltning er på mange måder direkte misvisende og forvirrende.

Endelig tvivler vi på, at bilerne fra Vestgrønningen vil køre ned og parkere ved havnen i stedet for.

Med venlig hilsen

Tommy og Mette Jensen

Strandlinien 22