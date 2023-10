Vi har modtaget:

Parkering på Stejlepladsen?

Det er forhåbenligt kun løse rygter, at forvaltningen er gået i gang med at forberede, at Stejlepladsen ryddes til fordel for en række parkeringspladser. Men så alligevel.

Ser man i referater fra udvalgene, fremgår det dog fra augustmødet i Klima,- By- og Erhvervsudvalget, at der arbejdes videre med mulighed for at udvide parkeringspladsen på Stejleparkeringen i form af et A-skema til budgetforhandlingerne, og at der igangsættes lokalplanlægning, hvis der meddeles anlægsbevilling til projektet.

Er politikerne gået helt bananas? At fjerne Dragørs historie for at skaffe parkeringspladser til gæster, som kommer til byen for at opleve historien?

Det vil være en fejl, hvor et forslag i en sen aftentime vedtages af historieløse mennesker. Drop det øjeblikkeligt.

Med venlig hilsen

Morten Dreyer

Dansk Folkeparti