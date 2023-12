Vi har modtaget:

Status på kystsikring

I mit sidste nyhedsbrev varslede jeg, at jeg vil komme med en status på kystsikringen i Dragør.

Vi er udfordret på klimaforandringerne, og ingen kan være i tvivl om udfordringerne efter stormen den 20. og 21. oktober, hvor store dele af Øst- og Syddanmark blev oversvømmet.

I Dragør blev vi hårdt ramt på Sydvestpynten, mens resten af Dragør slap med skrækken, hvilket alene skyldtes, at vinden var i østlig retning. Havde den været i sydøstlig retning, havde vi set endnu større skader i Dragør.

De tre projekter, der blev til to

Der har været flere veje i Dragørs kystsikring.

Først og fremmest har Dragør Kommune vedtaget et projekt om en fremskudt kystsikring med et sikringsniveau svarende til det, man kalder en 100-års-hændelse i 2050, og kystsikringen blev delt i seks delstrækninger fra Dragør Nord til Sydvestpynten. Det svarer til en dige højde på ca. 2,7 meter. Det har hele kommunalbestyrelsen været enige om.

I foråret 2022 tilbød Sund og Bælt at indgå i et samarbejde, hvor de ville indgå i etableringen og betalingen af delstrækning et på Dragør Nord. Men der var her et krav om, at digehøjden skulle hæves til en 10.000-års-hændelse i 2050, hvilket svarer til en højde på 4,7 meter. Kommunalbestyrelsen besluttede, at samarbejdstilbuddet skulle undersøges teknisk, juridisk og økonomisk, før end der skulle tages endeligt stilling til, om vi ville indgå i yderligere dialog om dette.

Senere i 2023 besluttede staten ved Transportministeriet og Miljøministeriet at nedsætte en statslig arbejdsgruppe, der skal vurdere den samlede kystsikring om København, Tårnby, Hvidovre og Dragør.

Arbejdsgruppen skal dels vurdere, hvor høje digerne skal være, hvordan de skal finansieres samt de miljømæssige og tekniske forhold.

På baggrund af statens nye udmelding var tilbuddet fra Sund og Bælt ikke længere aktuelt, da sikring af infrastruktur indgår i samarbejdet med ministerierne og de fire kommuner.

Dermed var både Dragør Kommunes eget projekt og statens proces i spil.

Den gældende beslutning

Da staten nedsatte deres arbejdsgruppe var opdraget og planen, at der skal laves en kystsikring, hvor man fra Københavns Havn i nord bygger et dige hele vejen til Amager. Når man når Kystvejen, skærer man Dragør af ved at bygge et dige bag om Dragør og fortsætte videre til Hvidovre. Tværs over Amager – og med Dragør på den forkerte side af et dige.

Det var et flertal på 12 ud af de 15 medlemmer af kommunalbestyrelsen (Socialdemokratiet, Konservative, Sydamagerlisten, Moderaterne og Venstre) meget bekymret for af flere årsager. Ikke mindst fordi vi har brug for Folketingets hjælp og støtte til at få tilladelse til at bygge vores fremskudte dige, da det kræver en dispensation fra Natura 2000-reglerne og miljøvurderinger.

Derfor vedtog vi at gøre indsigelse og pege på, at der er behov for en samlet løsning for hovedstaden – inklusive Dragør, således at der ikke bygges et dige bag om Dragør.

Ministeren lyttede, og der er indskrevet i statens opdrag til arbejdsgruppen, at der skal findes en løsning, hvor Drag-ør kan tilgodeses og inkluderes i den løsning, der findes.

Det betyder i praksis, at der enten findes en løsning, hvor man bygger dige hele vejen om Amager, eller en løsning, hvor der stadig bygges dige bag om Dragør, men hvor Dragør får hjælp af staten til håndtering af miljøvurderinger, Natura 2000-problematikken samt hjælp til den fysiske etablering, hvor vi bliver omfattet af samme regler og lovgivning som de tre andre kommuner. Det er en meget stor fordel for Dragør Kommune.

Dragørs eget projekt

Det samme flertal i kommunalbestyrelsen med 12 ud af 15 mandater, der besluttede at opfordre ministeren til en fælles løsning og dermed sikre, at Dragør indgår i det statslige arbejde, har samtidig besluttet, at vi for en sikkerheds skyld fortsætter vores egen planlægning med Dragør Kommunes eget projekt.

Det har vi valgt, fordi Folketinget først i 2024 træffer de endelige beslutninger, og vi tør ikke tage nogen chancer.

Vi regner bestemt med en god løsning fra statens side, men da der først skal træffes endelig beslutning i Folketinget i efteråret 2024, har vi for en sikkerheds skyld valgt at lade vores administration arbejde videre med vores oprindelige projekt, så vi har dette i skuffen i tilfælde af, at staten pludselig skifter retning. Det, synes vi, er rettidig omhu.

Orientering til grundejerforeninger

Grundejerforeningerne og alle interesserede borgere var primo 2023 inviteret til flere borgermøder om kystsikring.

Så snart vi har resultatet fra de statslige arbejdsgrupper, vil alle grundejerforeninger blive orienteret, og er der væsentligt nyt, vil vi også indkalde til borgermøder.

Det er vigtigt for os, at vi har en åben og transparent proces.

Der har sideløbende med borgermøderne været bilaterale møder med forskellige grundejerforeninger og interessegrupper, hvor der har været opdatering for lige netop deres område, som helhedsløsningen for Dragør.

Tidsplan

Anbefalinger fra Kystdirektoratet til den statslige arbejdsgruppe til kommende digehøjde og dermed sikringsniveau kommer allerede her i december 2023.

På kommunens hjemmeside kan du under dagsordener til Klima-, By- og Erhvervsudvalgets møde den 6.december 2023 læse mere om dette.

I foråret og sommeren 2024 kommer afrapportering på de sidste temaer. Arbejdet i de statslige arbejdsgrupper er planlagt til at pågå frem til sommeren 2024 – med en efterfølgende politisk behandling i regering og kommuner i andet halvår 2024.

Det er helt i overensstemmelse med kommunens egen planlægning af vores oprindelige budget og svarer til tidsplanen for delstrækningen 4, 5 og 6, som dækker Søvang og Sydvestpynten.

Med andre ord, så ved vi hen over december måned, hvad de faglige eksperter i Danmark vurderer, at digehøjden skal være, hvis vi skal beskytte kommunerne i hovedstaden mod en kommende stormflod.

I første halvdel af 2024 kender vi anbefalingerne om en samlet løsning, og i sidste halvdel af 2024 vil der være en endelig folketingsbeslutning.

Alt sammen kommer fra statens side i høring hos både kommunalbestyrelserne i København, Hvidovre, Tårnby og Dragør kommuner – ligesom alle borgere kan indgive høringssvar.

Staten giver løbende udmeldinger om deres vurdering på Sund og Bælts hjemmeside under menuen »projekter«.

Med venlig hilsen

Kenneth Gøtterup

Borgmester