Vi har modtaget:

Trafikfælde

I sidste uge sås en stærkt havareret bil i de krydset Englandsvej/Ugandavej.

Når man kommer fra Dragør og skal dreje ind på Ugandavej, får man rødt lys, når trafikanter fra Kirstinehøj får grøn pil mod København. Mange bilister tror så, at modkørende mod Dragør også har rødt lys.

Hvis der er kø i indkørsel til Kristinehøj, kan man ikke se modkørende biler, hvilket får mange til bare at dreje til venstre med fare for påkørsel af modkørende bilister, der kører over for grønt lys.

Myndighederne må se at få standset denne fælde, inden der sker flere alvorlige ulykker.

Med venlig hilsen

Jens Hardy Madsen