Vi har modtaget:

Udsigt til stærkt øget støj fra lufthavn

Liste T har sendt høringssvar til et udkast til et lovforslag om rammerne for udvikling af Københavns Lufthavn, Kastrup.

Lovforslaget går ud på, at tværbanen 12/30 afkortes i den vestlige ende og forlænges lidt mod øst. Det betyder, at borgerne i Tårnby slipper for starter og landinger lige hen over hovedet. Det er godt for dem. Og det er dem vel undt.

Det betyder imidlertid også, at støjbelastningen fra starter og landinger ud over Øresund vil stige for beboere i Dragør Kommune.

Det gælder selvfølgelig især beboere i Store Magleby, men også beboere i den østlige del af kommunen, dvs. Dragør Nord og i og omkring den gamle by, vil blive yderligere belastet af støj fra lufthavnen.

Vi skriver i høringssvaret, at det derfor er nødvendigt, at brugen af tværbanen reguleres mere, end der er lagt op til i lovforslaget, således at den kun tillades anvendt, hvor det er flysikkerhedsmæssigt nødvendigt. Det bør således forbydes, at tværbanen rutinemæssigt anvendes i aften- og nattimerne, som det er kendt fra andre lufthavne i bynære områder.

Et andet punkt i udviklingsplanerne for lufthavnen er endnu mere belastende for beboere i Dragør. Det drejer sig om placering af meget støjende funktioner i det såkaldte område Syd. Dette emne er kun behandlet helt overfladisk i lovforslaget.

Lovforslaget tager afsæt i CPH’s masterplan, der anbefaler, at service- og forsyningsmæssige funktioner – herunder eksempelvis lager, spedition og luftfragt placeres i område Øst, jf. bilaget til lovforslaget.

Det indebærer, at der skal ske »genhusning« af en række meget støjende funktioner i område Syd. Det drejer sig om fragt- og hangarfaciliteter, herunder faciliteter til motorafprøvning.