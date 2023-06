Vi har modtaget:

Vil ud af forbund

AH Søndergården har stævnet Kolonihaveforbundet for forskelsbehandling af medlemsrettigheder

I 1958, da A/H Søndergården blev oprettet, kautionerede Kolonihaveforbundet for andelshaveforeningen.

Skødet indeholder en klausul, der betyder, at Søndergårdens medlemskab af Kolonihaveforbundet er uopsigeligt, så længe Kolonihaveforbundet eksisterer. Klausulen kan dog ophæves i det omfang, at Kolonihaveforbundet billiger dette.

Selvom A/H Søndergården opfylder alle forbundets regler for udmeldelse, afslår Kolonihaveforbundet Søndergårdens opsigelse af medlemskab.

Søndergården betaler 135.000 kr. i årligt kontingent til Kolonihaveforbundet, hvis eneste modydelse er fire reklamefinansierede haveblade.

Det kan i denne forbindelse nævnes, at Kolonihaveforbundet fremstår som værende en nonprofit-organisation – dog med en egenkapital på 40 mio. kr.

Flere har meldt sig ud

Kolonihaveforbundet forskelsbehandler sine medlemmer med forskellige klausuler. For eksempel har andelshaverforeningen Korsørgården lånt et millionbeløb af haveforbundet, men de kan til enhver tid udmelde sig, når lånet er tilbagebetalt.

Flere foreninger har allerede meldt sig ud af forbundet, da de ikke er stavnsbundet af samme klausul. Begrundelserne for deres udmeldelse er enslydende; de fik ikke noget ud af medlemskabet.

Det er fuldstændig absurd, at et forbund forskelsbehandler sine medlemmer, som Kolonihaveforbundet gør, samtidig med, at der ikke er mulighed for udmeldelse. Jeg er dybt rystet over, at det kan lade sig gøre i 2023.

Haveforeningen ønsker sin klausul til Kolonihaveforbundet ophævet, så man på lige fod med størstedelen af forbundets medlemmer kan få muligheden for udmeldelse.

Efter Søndergården har stævnet Kolonihaveforbundet, har andre andelskolonihaveforeninger rettet henvendelse til A/H Søndergården, da de også ønsker udmeldelse af Kolonihaveforbundet.

Med venlig hilsen

Henrik Langemark

Bestyrelsesmedlem i A/H Søndergården