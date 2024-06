Marcus Donnelly (bagerst) er klar til en aflevering fra Tobias Damkær med nummer 10 på ryggen. Foto: Henrik Rosschou.

Nyt fra Dragør Boldklub:

Videre i pokalturneringen

Dragør Boldklub trækker det længste strå i gyser mod Jægersborg Boldklub

Af Henrik Rosschou



Det blev et vaskeægte pokaldrama tirsdag aften, da Dragør Boldklub (DB) vandt over serie 1-rivalerne fra Jægersborg BK (JBK).

Begge hold har spillet i serie 1 de sidste to sæsoner og derfor mødt hinanden flere gange. Sidst vandt JBK 4–3 på DB’s hjemmebane i foråret – så tørsten efter revanche var stor i DB-lejren.

Det var dog JBK, der kom bedst fra start. Kampen var kun fem min. gammel, da bolden blev lagt i DB-nettet. Målet kom efter en situation, hvor DB appellerede for frispark – men spillet fortsatte. JBK fik spillet bolden ind foran DB-målet. Da DB’s målmand, Mads Glæsner, gik ud i feltet for at dække af, blev bolden prikket under ham til 1–0-føring til udeholdet. En umulig start på en kamp, hvor spillerne skal tro på, at hjemmebanen er deres fæstning!

Efter scoringen stod JBK meget højt på DB’s banehalvdel og gjorde det svært for hjemmeholdet at etablere et fremadrettede spil.

Efter godt et kvarters spil fik DB hul på bylden. Det var Kristoffer Enoch, som var manden bag oplægget, som Mads Lund fik sat ind til udligning 1–1.

Herefter fik DB mere fat om spillet og viste, at holdet kan spille flot fodbold.

DB pressede JBK tilbage, og efter 28 min. scorede Tobias Damkær til 2–1 efter en assist fra Victor Dyhl.

Tobias Damkær kommer på måltavlen. Foto: Henrik Rosschou.

Dyhl blev spillet frem i højre side. Damkær var fulgt godt med og fik en perfekt aflevering fra Dyhl. Damkær tog et hurtigt træk ind i feltet, hvor han afsluttede på tværs i det lange hjørne til 2–1-føring. Det var utroligt, at JBK-målmanden ikke var mere opmærksom på »hullet« i hans højreside.

Herfra var det DB, der styrede kampen. Flere velspillede angreb blev kreeret, men de præcise afslutninger manglede.

Det blev til en god 1. halvleg på trods af den dårlige start.

Udbygning af føringen

Fra starten af 2. halvleg skiftede DB Kristoffer Enoch og Jacob Willer ud. Ind kom Marcus Donnelly og Mathias Rahbek.

Der skulle kun gå et minut af 2. halvleg, før stillingen blev 3–1. Målscoreren var netop indskiftede Marcus Donnelly. »Donna« har døjet med en del skader, som har resulteret i et formdyk – men mod JBK viste han, at han stadig er farlig foran målet. Det var Fredrik Frost, der leverede den målgivende aflevering, ind i rummet foran mål. Donnelly fik frit løb og sendte med en flad afslutning bolden i nettet i målmanden venstre hjørne.

Hector Uhl, DB’s energisk midtbanespiller, fik en kort pausetur på bænken efter 54 min. – ind kom Sebastian Matz.

Marcus Donnelly var igen i målscorens rolle efter 66 min. af kampen. Tobias Damkær havde et fint overblik, og han spillede »Donna« fri foran målet. Donnelly kunne nemt prikke bolden forbi JBK’s målmand, som igen var uden chance. JBK appellerede for offside – men det var svært at se, hvordan der skulle have været det.

Comeback til udeholdet

Herefter skete det, der ikke må ske: DB mistede grebet om kampen og lukkede JBK ind i spillet.

Med et kvarter tilbage gjorde JBK det til 4–2, og blot ni min. efter scorede de til 4–3.

Kampens sidste seks min. – plus det løse – føltes meget lange. Men ved dommerens slutfløjt kunne DB glæde sig over sejren og den videre deltagelse i DBU Pokalen.

Der var både glæde og lidt bekymring i de to træneres vurdering efter kampen.

»Vi har det med at miste kontrollen i kampene – også selvom vi burde være i kontrol. Efter 15 i minutter i 2. halvleg fører vi 4–1 og spiller i perioder drømmebold med hurtige pasninger og helt fantastiske opspil. Vi har virkelig et højt topniveau,« lyder det fra Kim Damkær og Janus Krüger-Larsen.

Oprykningsfest

Næste kamp i serie 1 er lørdag den 15. juni kl. 14 på hjemmebane mod Nørrebro FF. Opgøret er sidste runde i serie 1 – hvor oprykningen til københavnsserien skal fejres. I den anledning vil der til de første 100 voksne, der møder frem til kampen iført DB’s gule trøje, være en gratis fadøl. Til børnene er der slikposer, og der bliver tændt op i grillen for salg af stadionpølser.

Inden DB-mandskabet herefter kan gå på sommerferie, skal de spille pokalkamp mod FB, som spiller i københavnsserien. FB er videre efter straffesparkskonkurrence, efter deres ordinære kamp mod Bispebjerg BK fra serie 1 sluttede 2–2.

Kampen mod FB er programsat til onsdag den 19. juni kl. 19 på DB’s hjemmebane på Halvejen.