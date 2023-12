Vinderne af årets julekonkurrence er fundet!

Her på Dragør Nyts redaktion er vi fuldstændig overvældet over den fantastiske respons på vores lille julespøg – sjældent har vi modtaget SÅ mange besvarelser.

Sætternisserne har været på det helt store overarbejde med at åbne kuverter – og blandt de mange, mange hundrede konkurrencesvar har julemanden fra sin store julesæk i år trukket hele otte heldige vindere, der heldigvis allehavde udfyldt kuponen rigtigt!

Tusind, tusind tak for deltagelsen – og for de mange flotte udsmykninger og søde hilsener.

Vinderne er

Randi Jensen, Fasanvænget

Birgitte Vestergaard, Strandjægervej

Tove B. Egholm, Strandjægervej

Leif Jensen, Lundeager

Leise Karlsen, Stærevænget

Tove Christiansen, Harevænget

Phraiporn Bentsen, Kronager

Neel Hansen, Øresunds Allé

Stort til lykke til de heldige vindere, som alle har fået direkte besked.

Hvis man nu ikke vandt, så kan man i ugens udgave af Dragør Nyt finde årets Julekryds – og måske her være heldig at vinde et gavekort til en af byens mange handlende.

Glædelig jul til hele Dragør – og tak for den store og varme opbakning i året, der nu går på hæld