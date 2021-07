Vi har modtaget:

120.000 kræftundersøgelser udskudt

Jeg forstår sandelig godt bekymringen hos Kræftens Bekæmpelse, over at Region Hovedstaden udskyder 120.000 kræftundersøgelser.

»Nyheden« bliver skudt af midt i højsæson for ferie, antagelig for at regionens alvorlige svigt skal få så lidt opmærksomhed, som muligt.

Det hele bliver lanceret, som en pludselig opstået situation. Det modsatte er tilfældet. Man har kendt til problemet i lang, lang tid og bliver ved med at undskylde med, at man mangler mammaradiologer til at undersøge kvinder med symptomer på brystkræft.

Men, man kan undre sig over, at der i den anledning ikke er taget nogen initiativer til eller akut sørget for, at symptomer for kvinder med brystkræft er blevet scannet i for eksempel Sverige eller Tyskland, således at den maksimale ventetid på 14 dage blev overholdt.

Borgerne kan på ingen måde være tilfreds med denne situation. Og det er ikke nok, at V og K blot konstaterer, at det »er helt uacceptabelt«.

DF mener, at der rent faktisk er tale om en grov forsømmelse på rettidig omhu.

Sundhedsudvalget, som jeg selv er medlem af, magter ikke opgaven. Det var, efter min opfattelse, helt forkert, at socialdemokratiets regionsformand satte sig i spidsen for at nedlægge et godt fungerende kræftudvalg.

I DF kæmpede vi forgæves for udvalgets overlevelse. Nu vil vi kæmpe for dets genindførelse. Hvorfor? Fordi den målrettede indsats i kræftudvalget netop viste, at man med detaljeret og samvittighedsfuldt arbejde langt bedre kunne skabe forbedringer og mere effektiv behandling. Man havde nemlig tid til at gå i dybden med den alvorlige risiko for kræft – især ved unødige forsinkelser.

Som det er lige nu, så kan mindst 600 af de 120.000 kvinder have kræft. Det er absolut en bekymrende glidebane, at disse 600 kvinder nu vil få en forsinket diagnose. Der er kø ved håndvasken, mens nervøse kvinder samt pårørende er helt overladt til lykkehjulets pil. Det er skandaløst.

Med venlig hilsen

Finn Rudaizky (DF)

Spidskandidat til

Region Hovedstaden og

medlem af Sundhedsudvalget