Finn Rasmussen.

75-års fødselsdag

På mandag, den 5. februar, fylder den lokale erhvervsmand, bestyrelsesformand Finn Rasmussen, 75 år.

I 1949 kom fødselaren til verden som søn af hr. Jens Frederik Rasmussen og fru Katy Rasmussen, for hvem det, da faren havde teknik og flyvning i blodet, hurtigt stod klart, at det også skulle være sønnens levevej.

Finn Rasmussen startede i farens firma, ScanAviation A/S, som altmuligmand og fortsatte efter endt uddannelse via Svejsecentralen (i dag FORCE Technology) som civilingeniør. Sidenhen blev han både ejer og administrerende direktør.

I 1994 forlader Finn Rasmussen Scan-Aviation for at tiltræde i sit drømmejob som direktør i Dansk Flyforsikringspool – et job, som han, under forskellige ejere, blev i indtil tiden for hans pensionering.

Parallelt med at Finn Rasmussen passede sit arbejde, sad han i en længere årrække i bestyrelsen i Satair (et selskab som hans far stiftede tilbage 1957) – en tillidspost, som ophørte, da selskabet tilbage i nullerne blev solgt til Airbus.

Arbejdsmæssigt begrænser arbejdet sig i dag til Finn Rasmussens eget selskab, Viking Air Claims, og til at være medejer samt formand for bestyrelsen i Scan-Aviation.

Finn Rasmussen har to børn – én søn og én datter, som har beriget ham med hans et og alt i form af to børnebørn.

Når fritiden ikke bruges på familien, ses Finn Rasmussen ofte rundt omkring i københavnsområdet dyrke sin store passion; orienteringsløb. Derudover har han i mange år været meget aktiv spejder og er også rotaryaner.