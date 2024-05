Nordlys over Danmark

Af Mikael Sonne



Mette Hansgaard tog om natten, fredag den 9. maj, billeder af nordlyset, da hun var ude og lufte sin hund i Kålmarken.

Hun deler her et af billederne med læserne – og kommer også med et par tip til selv at få øje på nordlyset:

Først ser man hvide mælkestriber på himlen – de er anderledes, end normale skyer er. Himlen bliver herefter let grøn – og ved at se på den igennem linsen på en mobiltelefon kommer de kraftige farver frem og bliver meget tydelige.

Mette Hansgaard afslutter med at rådgive om, at man for at se nordlyset bedst muligt finder sig et ståsted med lav eller ingen gadebelysning.