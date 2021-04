Vi har modtaget:

Ældrepleje

Stifteren af det private plejehjem »Dagmarsminde«, May Bjerre Eiby, har fået Fonsmark-prisen af Berlingske.

Det er fuldt fortjent.

Fonsmark-prisen bliver uddelt til en person »som har sat sig særligt ambitiøse mål og nået dem til gavn for andre«. Prisen var tidligere kendt som Årets Dansker, som Berlingske uddelte fra 2014 til 2018.

Sidste år på en sommerdag gik jeg med min Anni og Annis gamle studieveninde en tur til Dragør gamle by for at spise frokost hos Philip på Dragør Strandhotel. Og de er ingen årsunger de to studieveninder: Veninden var 81 år og Anni 79 år.

På vor vej til byen gik vi langs stien ved tennisbanerne. Parken omkring Enggården var gabende tom.

Hvorfor sad Enggårdens beborere ikke i små grupper med et kaffekrus eller en bajer i hånden i det dejlige solskin, i stedet for at være spærret inde? De kunne have fået frisk luft og en passiar.

Hvad med at lave en gruppe af frivillige til at køre kørestolen ud, eller gå en tur i den skønne Wiederpark, så de gamle kan dufte, få frisk luft og møde hinanden på afstand.

Jeg selv vil godt være frivillig. Jeg er kun 75 år og har fået ny hofte.

Med venlig hilsen

Steen Olsen

Kandidat for det Konservative Folkeparti til KV21