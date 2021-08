Vi har modtaget:

Badebro til Sydstranden

Det er sol, og det er sommer. Det er badevejr på Sydstranden.

Men hov, der mangler noget! På Sydstranden skal man se langt efter badebroerne. Faktisk er der ingen badebroer syd-vest for Dragør Søbad. Ikke før man kommer til Søvangsbakkerne, hvor private i 2016 har etableret en lille en af slagsen. Det har længe undret nogle borgere på Sydstranden, som derfor har taget initiativ til at arbejde for en offentlig badebro til denne, i hvert fald hvad angår netop badefaciliteter, forsømte del af stranden i Dragør.

Derfor blev der allerede i 2019 udviklet et projekt og søgt tilladelse til at opføre det hos Dragør Kommune. Dengang var det en arbejdsgruppe under en af grundejerforeningerne (Kålmarken), som satte arbejdet i gang. Den kommunale tilladelse kom i foråret 2021 – og så var den første milepæl nået.

Den projekterede badebro er 39 m lang og 1,5 m bred. For enden af broen etableres desuden en badeplatform på 3 x 4,5 m, en badestige med gelænder i begge sider samt en kajakbro.

Det er ProBro, der er hjemmehørende i Dragør, som har fået opgaven med at tegne og senere forhåbentlig også at bygge Sydstrandens Badebro.

Den skal ligge ved hundelufterpladsen for enden af Store Magleby Strandvej ikke langt fra de to nye bord-bænke-sæt, som Dragør Kommune netop har opstillet.

Indrømmet! Det lave vand kalder ikke på hovedspring. Men en offentlig badebro ville hjælpe os forbi tangen og ud til det rene vand, hvor vi kan bade med børnene og soppe. Vi vil kunne mødes på broen og kigge på fugle, fiske og hygge os. Og lægge til med kajakken og få et hvil.

Det videre arbejde med at realisere projektet finansielt ligger nu hos Sydstrandens Badebrolaug, som blev stiftet 5. maj 2021. På den stiftende generalforsamling var en stor del af Sydstrandens borgere og brugere repræsenteret: Boligselskabet Strandparken, flere grundejerforeninger og to børnehaver. Endnu en milepæl!

Bestyrelsen arbejder nu hårdt på at skaffe de knap 300.000 kr.,som denne dejlige bro vil koste.

Desværre har nogle store fonde meldt ud, at de finder behovet dækket af broen ved Søvangsbakkerne. Det er vi helt uenige i! Men det betyder, at bestyrelsen skal arbejde for at samle beløbet sammen gennem »mange bække små«.

Heldigvis har de nærmeste naboer (organisationer) vist sig mere end villige til at hjælpe broen på vej og har allerede givet tilsagn om støtte. Vi håber, at mange af Dragørs virksomheder også har lyst og mulighed for at gøre det samme og optræde som sponsorer.

Vi ved desuden, at mange private har lyst til at bidrage. Her kan man melde sig ind i Sydstrandens Badebrolaug og bidrage med sit kontingent. Man kan desuden yde et ekstra bidrag efter eget valg.

Badebroen bliver opført, så snart pengene er i hus. Senest i løbet af 2022. Hvornår mon vi når denne sidste milepæl? Vi glæder os!

Med venlig hilsen

Anne Lorentzen, formand, Morten Baage og Erik Skovgaard Nielsen

Sydstrandens Badebrolaugs Bestyrelse

Info: sydstrandensbadebrolaug.simplesite.com