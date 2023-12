Biblioteket lukker om aftenen

Ændringer i bibliotekets åbningstider giver nye besøgsmuligheder

Dragør Bibliotek står over for en ændring i sine betjente åbningstider, hvor bibliotekarerne står klar til at vejlede om, hvilken bog man bør vælge. Det kræver dog, at politikerne vedtager bibliotekets eget forslag. Baggrunden for forslaget er, at biblioteket har set på, hvornår det har mange besøgende, og hvornår det har få.

I dag er der åbent mandage, onsdage og fredage fra 11–16, mens der er længe åbent tirsdage og torsdage fra 11–19. Lørdage er der åbent kl. 10–14.

Der er bare ikke så mange besøgende, når biblioteket har aftenåbent. Tirsdage mellem 17 og 19 har der kun været 13 besøgende i timen – hvor der i gennemsnit over hele ugen er 33 besøgende i timen.

På torsdagene har været lidt bedre – mellem 17 og 18 22 besøgende, mens der kl. 18–19 typisk har været 10 besøgende. Og det er ikke nok besøgende til at holde åbent, mener biblioteket, der hellere vil satse på nogle tidspunkter, hvor de tror, de kan få flere besøgende.

For fremtiden vil biblioteket udvide åbningstiderne mandage frem til kl. 18. Desuden vil der være åbent tirsdage, onsdage og torsdage frem til 17. Det er en udvidelse med en time om onsdagen, mens det er en indsnævring på to timer tirsdage og torsdage.

Sidste ændring er, at biblioteket vil åbne en time tidligere om lørdagen, der er en populær biblioteksdag. På denne måde vil man også i fremtiden opnå at have åbent for betjening 34 timer om ugen.

Biblioteket har desuden mandag til lørdag åbent uden betjening fra kl. 9. Desuden vil borgerne fra første januar kunne aflevere bøger alle døgnets 24 timer ved hjælp af bibliotekets brevsprække og brug af en app.

Forslaget om de nye åbningstider behandles politisk på Børne-, Fritids- og Kulturudvalgets møde i aften, torsdag den 7. december, og kan forventes – hvis altså de bliver godkendt – at træde i kraft torsdag den 1. februar 2024.

RMP