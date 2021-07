Vi har modtaget:

Biografmørke og havnelys

At gå i biografen handler vel først og fremmest om at sidde i et mørkt, lukket rum for at opleve en film. Bare af den grund forekommer det ufor ståeligt, at nogen ønsker at flytte biografen til Dragør Havn, hvor lys, udsyn og udendørs aktiviteter er de bærende værdier.

Fisker Leif Tholstrup beskriver i sit indlæg (læs indlægget her, red.) så fint og klart en række yderligere, meget væsentlige problemer, der vil opstå, hvis der bygges kulturhus på havnen.

Ironisk nok vil netop et kulturhus smadre den gamle og godt forankrede havnekultur, som rummer en mangfoldighed af skure, kasser, både og mennesker – helt andre aktiviteter, end hvad der kan foregå i et »multihus« bag nedrullede gardiner.

Det rigtigste og enkleste vil være at give skurbyen og egentlige havneaktiviteter plads til lige så stille at vokse og dermed opfylde de behov, som hen ad vejen vil melde sig, og som naturligt hænger sammen med Dragørs helt specielle miljø og forbindelsen med Øresund.

Mon ikke biografens lokaleproblem trods alt bedre kan løses i den eksisterende bygning? Der er jo masser af plads! Og kulturen trives ikke bedre i »multihuse« – måske tværtimod.

Med venlig hilsen

Lone van Deurs