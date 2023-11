Briller til Afrika

Afpresning

Hjælpearbejdet i Afrika er ikke altid gnidningsfrit.

Charlotte Strandfelt kunne fortælle, at en sending briller et par gange er blevet tilbageholdt i »tolden«, som krævede »betaling« for at frigive sendingen. Nogle embedsmænd fra »det officielle system« fik dog hjulpet hende med at få brillerne ind i landet.

En anden episode skete i forbindelse med et besøg, hvor lokale blev tilbudt at få undersøgt deres syn og øjne. Her mente embedsmændene fra »det officielle system«, at de da også skulle have undersøgt deres øjne, selvom tilbuddet primært var rettet mod de fattige lokale.

Sebastian Klein har støttet »Bedre syn til Afrika«. Han har besøgt en mindre by, hvor man udleverede briller.

Hjælpeorganisationen har også en plan om at kunne indsamle brugt optikerudstyr samt at have tilbud om reparation af udstyr i Danmark, eventuelt hos DTU eller andre samarbejdspartnere.

Sex og samfund

Blandt Charlotte Strandfelts nyeste projekter er hjælp til unge kvinder, som ikke har mulighed for at komme i skole »på den tid af måneden«.

Dette projekt er kommet i stand i samarbejde med Gitte Jespersen fra Dragør, der fremstiller hygiejnebind af stofrester.

Hjælpen består af et tilbud om undervisning om krop og køn, som er et område med rigtig mange fordomme, og med i undervisningen er også en samtale om, hvorvidt det er nødvendigt at skære i raske børn.

Kommende møde

På næste møde i Rotary Drag-ør sættes der fokus på biodiversitet og påvirkningen natur og mennesker imellem.

Gæstetaler denne dag er dyrepasser og naturvejleder Mia Carlsen.

