Brokkecentralen melder klar

Men hvad skal vi have det sjovt over? Flere gange forsøger vi at lokke nogle pointer fra forestillingen ud af instruktøren, men hun undviger dygtigt: »Vi er danskere, og vi brokker os. Og vi brokker os over, at alle andre brokker sig, men så skal vi også brokke os over et eller andet andet samtidigt,« svarer Emilie Bjørn Kilting, som var hun politiker.

Alle disse brokkerier bliver sat sammen i revyen, der ender som en hel brokkecentral.

»Revyen er en brokkecentral, hvor vi tager alle de ting, vi synes, der er for dårligt, men så tager vi et tvist på det og griner lidt af det i stedet for,« forklarer hun.

Men hvilke ting det er, må man må løse billet til forestillingen for at se ...

»Vi skal grine af, hvad der sker – både her i Dragør, her i Danmark og i livet generelt, som voksne mennesker,« siger skuespilleren og nævner endelig disse her par eksempler: »Hvad laver folketingskandidaterne på de sociale medier? Og sådan nogle småhverdagsting, vi bare går rundt og gør, og som man ikke tænker over til daglig, men som man så kan grine lidt af og reflekterer lidt over.«

Den pointe vender Emilie Bjørn Kilting tilbage til; revyen skal nemlig både more og give en lille smule eftertanke til tilskuerne.

Peter Pan-syndromet

»Det, som, jeg synes, er fantastisk ved revy, er, at vi kan gøre tyk grin med alt, vi kan komme i nærheden af. Man må godt lige gå hjem og tænke – er der noget andet, vi kan gøre for at udvikle os som voksne mennesker,« fortæller Emilie Bjørn Kilting og laver tydelige citationstegn i luften, da hun siger »voksne mennesker«. Derefter bryder hun ud i et grin og tilføjer så: »Jeg lider af Peter Pan-syndromet, så jeg vil helst ikke blive voksen.«

Denne manglende lyst til at blive voksen gør også revyen et frirum for hende.

»Jeg kan få lov til at lukke hovedet af på en eller anden måde. Jeg går med alle mulige hverdagstanker i hovedet, men her skal jeg bare være og lege, og det kan jeg meget godt lide. Det giver mig noget energi til at kunne komme i gennem den voksne hverdag. Det er min legeplads,« forklarer hun med lidt mere alvor i stemmen.

Emilie Bjørn Kilting er vant til at være på en scene og gøre sit absolut bedste. Hun har spillet med i Sound of Music på Hedeland Operaen og har, lige siden hun var barn, været med til et væld af forestillinger.

»Jeg startede med at stå på scenen til min første skolekomedie for 20 år siden, og siden da har jeg været umulig at trække ned igen,« siger Emilie Bjørn Kilting og husker længere tilbage: »Og før det – når der kom en ny Aqua- eller Spice Girls-sang, så var jeg den første, der havde lært børneengelsk og lavet en sang og tvunget mine forældre til at komme ned og se det i kælderen, hvor jeg havde mit værelse. Så jeg har altid optrådt.«

Dragør ved et tilfælde

Men at det lige skulle være Dragør, der nu har glæden af hendes talent, var ikke helt planlagt.

»Jeg kom herud helt tilfældigt. Jeg så et opslag på nettet om, at der manglede skuespillere. Og så tænkte jeg: Ja! Jeg kommer jo fra Tårnby, så selvfølgelig skal jeg da til Dragør. Og så ville være den daværende instruktør gerne have mig med,« forklarer skuespilleren.

I dag er Emilie Bjørn Kilting både instruktør og skuespiller – og det er tredje gang publikum på fortet kan opleve hende i aktion. Først i 2019, inden corona, så i den seneste revy i 2021 og nu i år.

Faktisk har revyen 100 års jubilæum om blot to år, og hun føler i den grad, hun kan mærke historiens vingesus: »Jeg håber, at det kan gøre noget for de lokale. Altså det der med at have noget at være stolt af. Det er kulturhistorie big time,« afslutter hun med et smil.

Dragør Revyen spiller i alt 8 gange fra den 5. til den 14. oktober. Der er plads til små 80 mennesker i salen, og billetsalget til alle forestillinger er i gang.

Se mere i annoncen på forsiden.