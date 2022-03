Vi har modtaget:

Brug for jeres stemme i kampen for drikkevandet

I Dragør er situationen med rent drikkevand udfordret. Vandet bliver nu hentet fra andre boringer, fordi vandet i Dragørs boringer er forurenet – en situation, som vi skal og må forsøge at lave om på.

Lige nu, mens du læser dette, er der valg om dit og mit rene drikkevand i Københavns Kommune og Dragør Kommune samt i de syv vestegnskommuner – Hvidovre, Rødovre, Herlev, Brøndby, Albertslund, Vallensbæk og Herlev. Der skal nemlig vælges nye forbrugerrepræsentanter til de 16 vand- og spildevandsselskaber i HOFOR, og her stiller jeg op med det erklærede mål at være forbrugerens kritiske stemme over for vores grundvands kvalitet og forurening.

I Dragør har der gennem årene været udfordringer med vandkvaliteten, hvorfor man har fået vand fra Tårnby og nu også Hvidovres boringer. Der er nemlig fundet for høje værdier af pesticider og miljøfremmede stoffer i vandet i Dragør, for eksempel stoffet DMS, der stammer fra landbrug og industridrift.

Det betyder, at du og jeg skal tage stilling til, om vi i langt højere grad skal rense vores vand, eller om vi skal kæmpe for, at vandet i sig selv er rent. I fremtiden står vi fremover over for udfordringer i forhold til at sikre rent drikkevand, aflede spildevandet på forsvarlig vis og skybrudssikre hovedstadsområdet mod de øgede regnmængder, som fremtiden vil bringe. Mange af disse indsatser kan kun gennemføres effektivt i samarbejde med forbrugerne, og her vil jeg kæmpe med alt hvad, jeg har lært, for at mine og dine børn fortsat kan få rent vand i drikkeglasset.

Ja, jeg vil blive glad for din stemme, men først og fremmest bliver jeg glad, hvis du stemmer. Til sidste valg var der kun 7.000 borgere, der brugte denne ret. Så stem for det rene vand – du kan afgive to stemmer ved valget. Du kan stemme via forsyningesselskabet HOFOR’s hjemmeside eller ved at google »HOFOR Forbrugervalg 2022« helt frem til den 4. april kl. 12.

Med venlig hilsen

Helle Wallentin

Forbruger-repræsentantkandidat til de 16 vand- og spildevandsselskaber i HOFOR