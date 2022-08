Vi har modtaget:

Caféerne kan bliver liggende

Lokalplan 70 forhindrer ikke forlængelse af lejemål

Det er som om, det er et kollektiv mantra, at Lokalplan 70 på havnen forhindrer, at de to pittoreske og folkelige caféer, Café Havslapning og Café Espersen, kan få en mærkbar lejeforlængelse – gerne 50 år, som værftet har.

Det kræver bare, at et flertal i økonomiudvalget beslutter at forlænge deres lejemål. Det vil kunne gøres indenfor 14 dage, hvis flertallet ønsker det.

Lokalplaner

Det er en almen misforståelse, at en lokalplan ændrer ved bestående vilkår. Lokalplanen gælder kun fremadrettet – hvilket betyder, at al lovlig brug af en grund ikke ændres. Eksisterende brug kan fortsætte i 100 år eller mere. Altså så længe der drives en form for café, kan lokalplanen ikke ændre ved dette.

Til gengæld betyder lokalplanen, at hvis spisestedet nedlægges ad åre, så kan der ikke komme andre erhverv på grunden. Her kræves efter lokalplanen, at Café Espersen nedrives, og at havnens samlede strømterminal, som er placeret i bygningens nordvestlige hjørne, flyttes til ny placering, hvis kommunen vælger at opsige lejemålet. Og at der derefter skal anlægges cirka ti parkeringspladser.

P-pladser contra café

Mennesker er forskellige. Men jeg tror, at når lokale borgere og gæster går en tur over havnen, så vil synet af caféen med de skæve vinkler være at foretrække for de fleste end bare ti ekstra parkeringspladser, som lokalplanen forudsætter.

Hvis byrådet en sommerdag skulle forvilde sig ned på havnen, så vil de ved selvsyn kunne se, at gæsterne flokkes på spisestederne.

Summa summarum

Det er udelukkende op til økonomiudvalget at forlænge lejemålene, hvilket kan ske uden at ændre lokalplanen – og endda allerede på næste møde. Det kræver bare, at et medlem rejser et medlemsforslag.

Hvis udvalget spørger forvaltningen, vil den være bundet af lokalplanens ti ekstra parkeringspladser.

Men beslutningen er udelukkende politisk. For anlægningen af disse ti p-pladser bliver først aktuel, hvis lejemålene ophører, og der stoppes for servering.

Med venlig hilsen

Morten Dreyer

Formand for Dansk Folkeparti i Dragør