Cirkus Arena besøger Dragør

Benny Berdino husker tydeligt hans far love ham en krone, hvis han ikke kiksede med sin optræden – og at han alligevel havde fået en krone, selvom der havde været et par små fejl. Denne optræden blev starten på Benny Berdinos artistkarriere, som siden 1955 har udspillet sig i Cirkus Arena, der dengang var Danmarks mindste cirkus.

Benny Berdino optræden udviklede sig sidenhen til også at omfatte jobbet som sprechstallmeister, og her i 2023 er det blevet til 70 år som artist på de danske landeveje. Cv’et har de sidste 47 år også indeholdt titlen som cirkusdirektør for Cirkus Arena – et cirkus, der den dag i dag er vokset til at være Nordens største cirkus.

Rollen som sprechstallmeister har cirkusdirektøren igen i år valgt at give til Bubber og Julie Berthelsen, men selv er han stadig med rundt på alle de danske landeveje, hvor han bag kulisserne får alt til at klappe, således at Cirkus Arena fortsat kan udvikle og udbrede den danske cirkustradition.

»Jeg er utrolig glad for, at Julie og Bubber endnu en gang har taget tøjlerne på årets cirkusforestilling. Her 70 år efter jeg trådte ind i cirkusverdenen, er der stadig intet, der kan samle så mange generationer om en fælles oplevelse, som cirkus kan. I cirkus er der noget for alle aldre, og jeg ser altid frem til at skabe rammerne om en forestilling, som familierne kan tale sammen om længe efter,« fortæller cirkusdirektør Benny Berdino.

Konkurrence

Det er i år muligt igennem Dragør Nyt at vinde billetter til forestillingen ved Prins Knuds Dæmning i Dragør i næste uge. For at deltage i konkurrencen skal man korrekt besvare de to spørgsmål, som man finder i kuponen på side 3 – og husk – for at nå med i lodtrækningen, skal løsningen være fremme senest på søndag, enten i postkassen eller på e-mail.

Se mere på www.arena.dk