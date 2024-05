Cykelløb på Amagers veje

Flere kendte ryttere i den danske elite forventes at stille til start i lokalt cykelløb

Af Thomas Mose



Amager Cykle Ring inviterer atter cykelentusiaster fra hele Danmark til startlinjen ved deres årlige cykelløb, som i år finder sted på søndag, den 12. maj, i Kongelunden. Og selvom cykleringen har flyttet løbet fra sensommeren her til foråret vil både felterne og prestigen omkring løbet være den samme.

Arrangementet, som spænder over hele dagen fra kl. 8 til 17, vil i år være forbeholdt voksne ryttere – en begrænsning, der forventes at reducere trafikpresset på Amagers veje.

Deltagerne i løbet omfatter både landets elitecykelryttere og lokale amatører, der alle skal konkurrere på en rundstrækning, der sidst blev brugt i 2018.

Ruten, der er 14,5 km lang, køres så mange omgange, det kræves at opnå rytterens tilmeldte distance. Turene rundt gå gennem de naturskønne områder på Sydamager med Nøragersmindevej og Tømmerupvej som nogle af de centrale strækninger – og både start og opløb foregår i Kongelunden.

Trafikken vil på dagen være påvirket i dele af Sydamager. Vejene på ruten vil være ensrettet og spærret for almindelig færdsel i løbstiden – bortset fra Englandsvej.

Betydningen for lokalområdet

Det årlige cykelløb på Amager er ikke kun en begivenhed for sportsentusiaster, men også en vigtig dag for mange lokale, der får mulighed for at opleve cykelsport på nærmeste hold.

Arrangørerne lover god underholdning for tilskuerne og en chance for på nært hold at se cykelsportens unge talenter, den etablerede elite og veteraner i et fælles kapløb.

Cykelløbet på Amager er et løb, hvor professionelle såvel som amatører får mulighed for at prøve kræfter med den ikke alene smukke, men også krævende rute.

Dette års arrangement vurderes at blive særligt spændende – Amager Cykle Rings elitehold, Team CO Play – Giant Story, stiller nemlig op i fuld styrke.

Løbet har tidligere haft store danske navne såsom Michael Mørkøv og Matti Breschel på deltagerlisten – og igen i år forventes løbet at tiltrække en masse tilskuere, der møder frem i håbet om at få et glimt af en cykelstjerne eller to.

Trafik- og tilskuerinformation

Foruden at være en sportsbegivenhed understreger arrangementet også samarbejdet mellem lokale myndigheder, politi og cykleringen.

For sammen sikrer parterne, at løbsdagen afvikles glat. Arrangørerne oplyser herom, at de selv har forberedt sig grundigt for at minimere trafikforstyrrelser. Der vil være førerbiler, trafikofficials og motorcykler klar til at guide både ryttere og bilister sikkert gennem dagen.

Som tilskuer bliver man opfordret til at planlægge sin dag i god tid – og derudover til at følge skiltningen, som leder trafikken uden om de lukkede veje.

Cykelklubben og dens samarbejdspartnere fra Tårnby og Dragør Kommuner vil gerne på forhånd udtrykke deres taknemmelighed over for borgernes tålmodighed og forståelse for de midlertidige gener, løbet medfører.

Sidst, men ikke mindst sender Amager Cykle Ring en varm tak til alle, der bidrager til at gøre cykelløbet til en succes, og fortæller også, at klubben ser frem til at byde såvel deltagere som tilskuere velkommen til løbet på Amager på søndag.

Cykelruten

Ruten har både start- og målområde ved parkeringspladsen i Kongelunden, nærmere bestemt på Skovvej ved Fasanstien. Turen går derfra ad Kongelundsvej, Nøragersmindevej, Tømmerupvej, Englandsvej, Søndre Kinkel-gade, Fælledvej, Kalvebodvej, Skolevej og Fælledvej, inden den via Skydebanevej når tilbage til Skovvej.

Trafikinformation

Flere veje i området vil under løbet være enten spærret eller gjort ensrettet. Påvirkningen af trafikken på Englandsvej og Søndre Kinkelgade vil være begrænset, da ingen af dem lukkes under løbet.

I sydgående retning vil Kongelundsvej blive lukket fra rundkørslen ved Nøragersmindevej. Trafikken derfra vil blive ledt ad Nøragersmindevej til Tømmerupvej, hvorfra man kan køre mod syd til enten Ullerup eller Søvang via Møllevangsstien eller Skolevej.

Store dele af Fælledvej vil være spærret i nordgående retning. Omkørslen her sker via Tømmerupvej til Englandsvej.