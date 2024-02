Den sureste uge

75-året for Skolepatruljen blev markeret samtidigt med årets uddeling af ekstra skulderklap til eleverne

I uge fem blev det landet over markeret, at det nu er 75 år siden, at den første skolepatrulje så dagens lys i Danmark.

Da skolepatruljerne i uge fem i år stillede sig ud til skolevejen, stod de altså på skuldrene af flere generationer før dem.

Rådet for Sikker Trafik oplyser på deres hjemmeside, at idéen med skolepatruljer oprindeligt stammer fra USA. Bilernes hastige fremmarch i Chicago gjorde dengang skolevejene usikre, og der var brug for at finde en effektiv løsning på de mange uheld ved skolerne. Problemet med sikkerheden lod sig løse ved hjælp af de større børn, som hjalp de mindre.

Ordningen blev afprøvet her i landet i januar 1949 på Sundpark Skole på Amager – og i årene efter kom flere og flere skoler med i ordningen.

En hilsen fra borgmesteren

I Dragør Kommune er der skolepatruljer ved alle tre skoler.

»Vi er stolte af vores skolepatruljer i Dragør. De gør en fantastisk indsats hver dag. Om det regner eller sner, eller om solen skinner, så står de vagt morgen efter morgen,« siger borgmester Kenneth Gøtterup og fortsætter:

»Det betyder meget, at skolepatruljerne er med til at gøre skolevejen sikker for deres mindre øvede skolekammerater. De skal have et skulderklap, og det får de – blandt andet i en videohilsen som er en del af markeringen i Dragør.«

Det fortaber sig lidt, hvor længe der egentlig har været skolepatruljer i Dragør, men borgmesteren mindes selv at have været en del af den morgenfriske patrulje, da han var knægt.

Kontinuerlig indsats

På Dragør Skole er det 7. årgang, som troligt møder op, før de andre elever. Klokken 7.45 står de klar ved skolevejen til at hjælpe andre elever sikkert i skole.

Det er netop skolepatruljernes kontinuerlige indsats året rundt, som man også i Dragør Kommune er med til at fejre i uge fem – som også kaldes den sureste uge.

På Dragør Skole nyder skolepatruljen fridagen med morgenmad og kakao inde i varmen.

Torsdag morgen, den 1. februar, samlede Dragør Skole eleverne fra skolepatruljen til morgenhygge, mens forældre tog over på patruljetjansen. Dagen efter, fredag den 2. februar, lagde politiet vejen forbi for at hilse på patruljerne.

Også på Store Magleby Skole og på Nordstrandskolen blev skolepatruljerne fejret i uge fem. Og på landsplan deltog i alt 77 kommuner i markeringen af jubilæumsåret.

»Den sureste uge«

»Den sureste uge« er en årlig tilbagevendende kampagne i uge fem med formålet at anerkende landets skolepatruljer for deres vigtige arbejde. Det er Rådet for Sikker Trafik og LB Forsikring, som står bag kampagnen.

Netop uge fem har tradition for at være den mørkeste, vådeste og koldeste – og dermed sureste – tid at stå skolepatrulje, og der skal skolepatruljerne her have et ekstra skulderklap som tak for indsatsen.

En undersøgelse, som Rådet for Sikker Trafik og LB Forsikring står bag, viser, at hele 96 procent af danskerne er positive over for skolepatruljerne og den indsats, de yder.

»Skolepatruljerne fortjener til fulde den massive opbakning, som danskerne udviser. De gør et vigtigt stykke arbejde, som skaber tryghed på skolevejene, og når de lyser op i morgenmørket, så er det ikke kun til glæde for børnene, men også de voksne, der i bil som på cykel bliver mindet om at tage hensyn til skolevejens yngste og uerfarne trafikanter,« oplyser Liv Kofoed-Jensen, der er seniorprojektleder i Rådet for Sikker Trafik.