En havn med liv og sjæl

Sydamagerlisten har ikke noget imod et kultur- eller medborgerhus. Det skal bare ikke være på værftsgrunden – måske i Krudthus 2.

Sydamagerlisten stillede derfor forslag om, at værftsgrunden udbydes i licitation til anden bebyggelse eller anvendelse, enten som køb eller som 50 års leje af grunden.

Præmisserne for bebyggelsen skulle udarbejdes med afsæt i Lokalplan 70 (spidshuse i bryggestil) og med idéer fra for eksempel TænkeTankens arbejde og havnens mange brugere. Det kan eksempelvis være idéer såsom De maritime torvehaller, Den maritime skurby, kulturelle værksteder eller sejlerhotel eller hytter. Det er tiltag, der vil skabe værdi for både Dragørs borgere og havnens brugere, og som samtidig vil skabe rammer for mere mere liv – også uden for sæsonen.

Kulturhus endeligt begravet

Forslaget fra Sydamagerlisten var trods alt for vidtgående for flertallet i kommunalbestyrelsen. Og det gik nok også for stærkt i forhold til 22 års stilstand. Som forventet blev forslaget nedstemt.