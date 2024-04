Vi har modtaget:

Dagplejen – den skal vi værne om

Socialdemokratiet bakker op om og ønsker en god dagpleje.

Vi tror på, at det er et godt og vigtigt alternativ til de øvrige gode dagtilbud på 0–2-årsområdet.

Jeg har haft den store fornøjelse at repræsentere kommunalbestyrelsen i Dagplejens forældrebestyrelse siden 2018, og jeg har i alle årene kunnet mærke det store engagement fra medarbejderne – og også den særlige stemning, ekstra nærhed og hjemlighed, som er med til at definere Dagplejen. Dette er også kommet til udtryk i tilsynsrapporterne.

Desværre har der været et stort fald i tilgangen til Dagplejen, som også er en national tendens. Det sammenholdt med et i øvrigt generelt faldende børnetal i Dragør gør, at Dagplejen nærmer sig et sårbart niveau.

Socialdemokratiet vil gerne bevare det tilbud, som vi kender i dag med gæstehus m.m. – men det kræver en stabilisering samt en flere forældre, der vælger dagplejen, således tilbuddet kan blive mere robust. Derfor er vi glade for beslutningen om at ville markedsføre Dagplejen mere – og her er inddragelse af og samarbejde med forældrebestyrelsen afgørende. For det er forældrene, der er de allerbedste ambassadører for Dagplejen.

Med venlig hilsen

Nicolaj Bertel Riber (A)

Viceborgmester og kommunalbestyrelsens repræsentant i Dagplejens forældrebestyrelse