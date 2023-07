Dragør Kunstfestival

I år bød den anden weekend af juli på et utroligt flot vejr. Rigtig mange besøgende valgte her at lægge vejen forbi Dragør Kunstfestival, der hvert år i netop denne weekend foregår på Dragør Havn.

Festivalen, der i år bestod af cirka 40 forskellige kunstnere, havde lige som sidste år valgt at tilføre udstillingerne musikalsk underholdning, således der både var kunst for ørerne og øjnene.

Også aktivitetsstanden med tilbuddet om at lave sit eget tryk til at tage med hjem blev flittigt benyttet af både børn og voksne. Her fandt flere voksne, der arbejder med børn til hverdag, sig også indspireret til at gøre brug af tryk i deres arbejde.

Dragør Kunstfestival vender som tidligere nævnt tilbage igen næste år – den anden weekend af juli måned.