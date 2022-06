Vi har modtaget:

Dragørværdier – havnens intimitet

Dragør Gamle Havn er ubetinget den største Dragørværdi og en meget vigtig kulturarv. Hele havneområdet omfatter i dag den gamle havn, færgehavnen og lystbådehavnen anlagt i forbindelse med færgehavnen. Lystbådehavnen ligger ved et opfyldt areal, som er blevet til en stor grønning fri for bebyggelse. På den måde er udsigten til Øresund bevaret.

I den gamle historiske havn er bevaret en oprindelig struktur af mindre bassiner og moler – og havnen er med rette det mest omdebatterede sted i kommunen, fordi den er fælles og har central beliggenhed og intim atmosfære. I 2002 var der plan om at bygge boliger på havnen, men det blev opgivet på grund af protester fra borgerne. I 2009 kom så Lokalplan 70, som fastlagde området til overvejende havneerhverv. Bebyggelsen skulle være lav inderst mod byen (maks. 6,0 m ved værft og 2,9 m i skurby) – for at tage hensyn til de gamle fredede maritime bygninger (lodsstation, pakhus og museum) på maks. 7,5 m.

Yderst ved færgehavnen fastlagde lokalplanen mulighed for højere værkstedslignende bygninger (maks. 8,5 m) – det mål som anvendes ved det nye værft.

Den intime stemning

I dag kan man tydeligt se, at det nye værfts industri-/lagerhaller er dominerende i forhold til havnens oprindelige lave byprofil. Det skyldes, at lokalplanen ikke indeholdt tilstrækkeligt detaljerede anvisninger for bygningernes udformning med hensyn til størrelse og højde. En fordel er dog, at man har fastholdt en maritim anvendelse nær ved vand og sund.