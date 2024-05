Foto: TorbenStender.

Efterlysning: Flere passagerer

Forening bag missionen om at give ældre borgere vind i håret opfordrer de ældre selv og deres pårørende til at booke tid

Af Jens Munch



Et prisværdigt og omsorgsfuldt initiativ kører derudaf. Foreningen Cykling Uden Alder i Dragør har nemlig et flittigt korps af frivillige, som gladeligt træder i pedalerne, så deres ældre medborgere, har mulighed for at komme rundt i byen med vind i håret. Som noget nyt gælder tilbuddet også borgere, der bor i eget hjem. Men der er plads til flere. Det fortæller Lise Hellborn:

»Vi er lige nu 14 frivillige og en skøn blanding af aldre og køn. Og vi har faktisk plads til mange flere passagerer. Så vi opfordrer både de ældre selv og deres pårørende til at kontakte os og booke en tur.«

Man kan kontakte foreningen på nummeret, der ses sidst i denne artikel.

Tur i sol og varme

Otte kvinder var fredag den 3. maj på cykeltur i en solbeskinnet Dragør, hvor dagens højeste temperatur officielt nåede op på behagelige 19,7 grader. Arbejdsfordelingen var som tiltænkt ulige fordelt. Fire af kvinderne nød turen som passagerer, mens de fire andre er medlemmer af Dragørs frivillige korps af cykelpiloter.

De fire passagerer i alderen fra 83 til 99 år nød en cykeltur i fire cykelvogne med fire cykelpiloter.

Turen varede to timer, og undervejs blev de heldige passagerer både budt på is og et glas vin.

Plads til to i hver cykel

Passagererne sidder foran på cyklen og nyder turen, mens en uddannet cykelpilot træder i pedalerne.

Turen starter hjemme hos borgeren selv, hvor vedkommende bliver hentet af cykelpiloten. Sammen bestemmer de, hvor turen går hen, og hvor længe den varer.

Der er plads til to passagerer i hver cykelvogn, så man kan også få en ven eller pårørende med. Er det noget for dig eller en fra din familie eller bekendskabskreds, så kan du booke en aftale eller høre mere ved at kontakte foreningen Cyklling Uden Alder på telefon 28 26 30 67.

Ved Maglebytorv bliver der uddelt ispinde til både cykelpiloterne og passagerne. Foto: TorbenStender.

Nede på havnen nydes der et glas vin fra en af de lokale cafeer. Foto: TorbenStender.