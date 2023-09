Et glas for kunsten på havnen

Sæsonafslutningen i Dragør Havnegalleri er gået i gang. Her i sæsonens sidste udstilling er otte kunstnere gået sammen om at vise deres kunst frem.

Motiverne på lærrederne spænder vidt – fra livet i Drag-ør og naturen omkring over billeder med en mere arkitektonisk tilgang til abstrakte, farverige og ekspressionistiske værker.

Kunstnerne holder galleriet åbent alle dage fra kl. 13–18 frem til og med lørdag den 30. september, hvor galleriet lukkes ned for i år.

Da afslutningen gerne skulle ske med manér, er alle, der har lyst til at være med til at fejre sæsonen, inviteret til at komme forbi på lørdag kl. 15.30. Ud over at blive budt på et glas og lidt sødt vil der her også være lidt for dem, der måske kunne føle sig i sit heldige hjørne. Der vil nemlig blive afholdt en konkurrence for publikum.