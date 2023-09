Flagdag på rådhuset

Anika Tronier førte tilhørerne igennem sin tid som ny i militæret over oplevelserne som udsendt og bandt en smuk, men også barsk sløjfe på sine oplevelser. Og hun betonede, at det starter og slutter med en selv og de værdier og tanker, man bringer med sig. Det havde givet hende minder for livet – både gode og ubehagelige, men hun ville aldrig have været det foruden. Hun fremhævede, at det har gjort hende til den, hun er i dag, og hun beskrev, hvordan det har givet hende værktøjer, hun er i stand til at give videre til sine egne døtre.

Aftenen blev smukt krydret med et musikalsk indslag leveret af elev fra Dragør Musik- og Kulturskole, Xenia Stilund Nielsen på 11 år, og hendes lærer siden 2016, Tine Kastoft. Sammen gav de på blokfløjte en virtuos version af et lille uddrag fra Georg Philip Telemanns »12 Methodische Sonaten«.

Herefter sang leder af musikskolen Jacob Honoré for på fællessangen, der på dagen meget passende var »Septembers himmel er så blå«.

Ni børn dekoreret

Borgmester Kenneth Gøtterup uddelte herefter diplom og medalje til i alt ni børn af veteraner.

Det er ikke kun det enkelte menneske, der oplever konsekvenser af en udsendelse. Også for familien har det en umiddelbar og stor betydning – og i særdeleshed, når det drejer sig om børn. Der er et naturligt afsavn, mens mor eller far er udsendt på landets vegne.

Afslutningsvis trak alle uden for, hvor der blev lagt smukke blomster ved mindesmærket for Danmarks udsendte. Og traditionen tro blev arrangementet rundet af med, at Dannebrog blev strøget fra flagstangen.

Det var en emotionel aften, som maner til eftertanke. Særligt fik de stærke og meget vedkommende taler fra Anders Urban og Anika Tronier sat perspektiv på dele af tilværelsen, som for langt de fleste danskere ikke er en umiddelbar del af hverdagen. Det er imidlertid en stor og meget virkelig del af livet for de mange mennesker, der som udsendte udfører opgaver på vegne af os alle sammen.

HAS