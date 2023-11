Arkivfoto: TorbenStender.

Flere kan få vind i håret

Som noget nyt vil hjemmeboende ældre i Dragør nu også få mulighed for en cykeltur uden selv at skulle træde i pedalerne.

Initiativet »Cykling uden alder« giver på cykelture ældre borgere muligheden for at nyde en masse frisk luft og oplevelser. Projektet, der er støttet af TrygFonden, er kendt for sine røde rickshaws, der bringer et smil på læberne og vind i håret hos ældre på plejehjem. Men ved projektet nu også skal omfatte hjemmeboende ældres mulighed for at få cykeloplevelser og at nyde naturen uden for deres dørtrin, vil tilbuddet altså nå ud til endnu flere. Dragør er en af 10 udvalgte kommuner, hvor det nu bliver muligt.

Initiativet er en del af en større mission for at bekæmpe ensomhed og forbedre livskvaliteten for ældre. Cykelturene skal blandt andet fungere som en bro mellem generationer og styrke det lokale samfund.

Den lokale koordinator Lise Hellborn opfordrer interesserede til at deltage i informationsmøder, der foregår i Dragørs Aktivitetshus på Wiedergården tirsdag den 21. november, for at lære mere om at blive frivillig cykelpilot eller deltagelse som passager. Mødet begynder kl. 14.

Erfaringer fra kommuner som Sorø og Kolding, hvor hjemmeboende ældre allerede har nydt godt af lignende ture, viser betydelige fordele – både for de ældres mentale og fysiske sundhed og for samværet med pårørende.

RMP