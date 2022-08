Vi har modtaget:

Forkert og tarveligt indlæg

Allan Karlsson hænger i det seneste nummer af Dragør Nyt (læs Allan Karlssons indlæg her, red.) – og i øvrigt også på de sociale medier – Beboerforeningen for Dragør Gamle By og særligt formanden (undertegnede) ud for at være erhvervsfjendsk i forbindelse med udviklingen på Kongevejen. Men det er forkert; vi står for det modsatte. Vi har da også det bedste forhold til de erhvervsdrivende; vi undlader ingen lejlighed til at rose vores erhverv, støtter op om at købe lokalt og søger at påvirke kommunen til også at støtte.

Dette indlæg er ikke et forsøg på at komme i dialog med Allan Karlsson. Men et personligt angreb på mig som person, håber jeg, at også andre end jeg tager afstand fra. Det er ikke en form, der hører vores by og kommune til.

Dragør er så heldig, at vi med blandt andet Dragør Gamle By og Havn har et så enestående kulturmiljø, som de fleste værner om. Havde vi ikke det miljø, så ville Dragør ikke være et interessant sted at bo og besøge, og vi ville ikke have det udbud af restauranter, caféer og butikker, som vi har.

De erhvervsdrivende og beboerne har fælles interesse – også i at bevare vores miljø.

Det er det, der er udgangspunktet for beboerforeningen og for mig selv, når vi involveres i Dragørs udvikling.

Det er godt, at kommunalbestyrelsen har haft det samme udgangspunkt, blandt andet i forbindelse med vedtagelsen af planen for vilkår for udeservering i Dragør.

Med venlig hilsen

Hanne Bendtsen

Lodsstræde 4A

Vi har modtaget – svar til Hanne Bendtsen:

Kære Hanne

Jeg er ikke tvivl om dit engagement for Dragørs erhvervsliv, men du mangler at forholde dig til nutiden. Det nytter ikke noget at fremsætte høringssvar til Dragør Kommune uden at have kontaktet de involverede parter – nemlig Kongevejens forretningsdrivende.

Forholdene for de forretningsdrivende på Kongevejen skal være tålelige, så vi undgår tomme forretningslokaler, som andre byer har udfordringer med. Vi skal værne om Kongevejens forretningsdrivende hele året rundt og nyde, hvad de gør for, at det skal være hyggeligt at handle og komme på besøg hos dem.

Der er ingen grund til yderligere kommentarer. De fremgår af mit indlæg fra sidste uges Dragør Nyt (læs Allan Karlssons indlæg fra sidste uge red.), som jeg for øvrigt har fået mange positive reaktioner for.

Fortsat god sommer, Hanne.

Med venlig hilsen

Allan Karlsson