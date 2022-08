Vi har modtaget:

Kommunal chikane

Stop nu med at chikanere de forretningsdrivende på Kongevejen

I Danmarks øvrige 97 kommuner samarbejdes der mellem kommunen og den lokale handelsforening for at undgå tomme forretningslokaler og åbne tomme pladser. I Dragør Kommune gør man det totalt modsatte – man kvæler al initiativ og virkelyst.

Chikanerierne er orkestreret af et par T-politikere samt Beboerforeningen for Dragør Gamle By og Dragør Bevaringsnævn med deres høringssvar til kommunen. Disse høringssvar er blevet behandlet af forvaltningens medarbejdere, hvor mere end 90% ikke er bosiddende i kommunen. Derefter fremsendes forvaltningens anbefalinger til behandling og eventuel vedtagelse i kommunalbestyrelsen.

Jeg undrer mig over fremgangsmåden, da det, der vedtages, bagefter oplyses over for Kongevejens forretningsdrivende som nye regler – uden nogen form for mulig dialog. Det selv om Kongevejens forretningsdrivende skal leve af at have åbent hele året for at servicere os beboere.

For magtens skyld

Beboerforeningen for Dragør Gamle By og Dragør Bevaringsnævn ønsker kun at chikanere for magtens skyld, da mange af de tiltag, der foreslås, er urimelige.

Et par eksempler: Parasoller skal være hvide uden logo. Irmas parasoller er blå med logo. Egne skraldebøtter må ikke være synlige på Kongevejen – det må kun kommunens. Der må kun være kommunens små, grønne cykelstativer, som man falder over. Oliventræer ved en mur må være 120 cm, mens de på Neels Torv kun må være 100 cm.

Samtidig med at der troppede to mænd op på Neels Torv med tommestok for at måle oliventræernes størrelse, plantede kommunen 15 døde træer på Krudttårnsvej.

Det, der mangler i Dragør Kommune, er dialog med de forretningsdrivende over eventuel nye tiltag, som ikke kun kommer fra beboerforeningen og bevaringsnævnet.

De forretningsdrivende på Kongevejen har i de sidste mange år følt sig gevaldigt overvåget af specielt formanden for Beboerforeningen for Dragør Gamle By. Overvågningen har ikke givet dialog – men det modsatte.

Jeg er helt sikker på, at det ikke er slut med chikaneringen. Til november, når der står juletræer og ligger halmballer på Kongevejen, er disse træer sikkert for høje – og halmen ligger nok for skævt.

Til kommunen

Forretningerne skal leve af os hele året – og de holder liv i byen.

Hallöy Café, Rajisimo og Munk & Co. skal alle have lov til udeservering de samme steder hele året uden at skulle tilpasse den til formanden for Beboerforeningen for Drag-ør Gamle Bys behov for ro – når der i samme periode kan afholdes julemarked på Badstuevælen.

Er medlemmerne af beboerforeningen vidende om formandens høringssvar til kommunen? Jeg tvivler.

Jo mere bevægelse, der er på Kongevejen, des bedre. Jo mere liv og glade beboere i byen des bedre – og ikke flere »bedemandsforretninger«.

Kommunalpolitikerne skal overveje, om reglerne er rigtige og bruge deres sunde fornuft. Vi skal »please« de forretningsdrivende, og så må mange af de åndsvage tiltag rulles tilbage.

Med venlig hilsen

Allan Karlsson