Fortet Live

Lørdag den 17. juni mødte et talstærkt og særdeles feststemt publikum op på Dragør Fort for at tage del i sommerens første udgave af »Fortet Live«.

Og gæsterne fik hele »festivalpakken« i løbet af dagen – herlige musikalske oplevelser, som spændte vidt genremæssigt – og det danske sommervejr for fuld udblæsning med såvel bagende sol som en god gang sommerregn.

Regnvejret gav blandt andet koncerten med »Hugorm«, som bød på Simon Kvamm i absolut storform, en helt særlig dimension – og det lagde bestemt ikke en dæmper på publikums begejstring.

Festen på fortet blev effektfuldt afsluttet ved midnatstid, hvor den lokale DJ Helle Helle rundede af med et heftigt show med både liflig musik og sæbebobler.

De unikke omgivelser på fortet er med til at skabe en helt særlig stemning, og denne stemning ser arrangørerne frem til at genskabe i den kommende udgave af »Fortet Live«, som vil finde sted lørdag den 26. august.