I et af de store drivhuse fremviser Hans Raagaard petunier i flor. Foto: Rasmus Mark Pedersen.

Gartner i tre generationer

Hans Raagaard er en af de få gartnere tilbage på Amager. I dette portræt af hans virksomhed viser han, hvorfor han bliver nødt til at omstille sig. Eksempelvis sælger han nu kun til private

Af Rasmus Mark Pedersen



På sådan en lidt kold forårsdag, så er det skønt at komme ind i drivhuset ved Raagaardsdal. Den lune, lidt våde varme og de flotte farver fra de mange forskellige planter giver et skud sommer lige ind i sjælen.

Vi er ved gården, hvor Hans Raagaard er tredje generation. Det er herfra, han hele sit voksenliv har forsynet amagerkanere med alverdens grønt.

Inde i drivhuset er det ejeren selv, der tager imod. Både mig som reporter og de kunder, der har fundet vej til gartneriet på Nordre Dragørvej.

Dragør Nyt har valgt at lave et portræt af ham og hans gartneri, fordi det er et af de få, der er tilbage på denne side af tunnellen.

I hollændernes fodspor

Samtidig er det bemærkelsesværdigt, at han har lagt salget om, så han kun sælger til private:

»Vi kører ikke noget på torvet mere. Det er kun privatsalg nu. Det andet kan simpelthen ikke betale sig længere,« forklarer Hans Raagaard, der tidligere tog ind til Grønttorvet i Valby for at afsætte sine varer.

Dermed er en meget lang tradition for bønderne omkring Store Magleby slut.

Da hollænderne blev indsat i Store Maglebys gårde og åbnede kongens spisekammer på markerne rundt om Store Magleby tilbage i 1521, kørte de til København med grøntsager og blomster.

»Man kan vel godt sige, at det er en svunden tid. Der er jo ikke nogen, der har kørt videre med det,« funderer Hans Raagaard, da han bliver forelagt historiens vingesus.

Her 500 år senere er Grønttorvet flyttet til Ishøj, og det i Valby blevet erstattet af et boligbyggeri. Hans Raagaard har også måttet omlægge forretningen adskillige gange – dog uden at flytte.

Omstillingsparat

Hans Raagaards farfar overtog gården, da der skulle laves boliger i området omkring Vinkelhusene i Tårnby. Dengang tilbage i starten af 60’erne lavede han tunge grøntsager på markerne omkring gården.

Den blev hurtigt givet videre til næste generation, og Hans Raagaards far byggede et drivhus på dele af de 16 tønder land, der omkranser gården. Herfra begyndte han at sælge afskårne blomster.

Således viser familiehistorien, at de er klar til at lave om på, hvad gården producerer. Hvis der er noget, der ikke dur, så finder man på noget nyt. Derfor har gartneriet været forbi mange forskellige afgrøder – alt efter hvad der kan betale sig.

I dag har Hans Raagaard udvidet gartneriet af flere omgange, og nu står den på planter i potter. Tidligere var det krydderurter, som han kunne køre til torvet. Men nu er det i stedet for smukke krukkeblomster, som han kalder dem, og her nævner han blandt andet pelargonie, petunia, million bells, bacopa og gazania. Dertil kommer potter med grøntsagsplanter såsom agurk, peber, tomater og chili, som folk valfarter til ham for at købe.

»Jeg har måske et lidt bredere sortiment, end de andre steder, og så har det ikke stået i baglokalet. Altså det er jo taget direkte fra produktionsstedet – det er jo ikke blevet transporteret rundt blandt 17 centraler,« forklarer Hans Raagaard på spørgsmålet om, hvorfor han tror, at han stadig kan få en forretning ud af sit gartneri.

Den rigtige chili

Mens han er i gang med at forklare, så kommer en kunde ind og bliver ufrivilligt det bedste eksempel på, hvad Hans Raagaard mener.

For kunden vil gerne have en chili »af den rigtigt stærke slags«, og selvom den erfarne gartner først advarer om, at det på interviewtidspunktet var lidt tidligt for chilierne, så vil kunden alligevel gerne have dem, fordi de skal bare hjem i hans eget drivhus.

Derefter går den vilde jagt blandt endeløse rækker af små potteplanter med alverdens planter. Og nede ved bordet med chilier, så er Hans Raagaard forbi de første syv skilte med artsangivelser, før han finder den helt rigtige: Den allerstærkeste chili, der virkelig river, som han siger.

På samme måde er der listet de første ti forskellige sorter op på bordet ved tomaterne. Det er måske derfor folk kommer fra hele Amager for at købe hos ham.

»Det er jo ikke kun kunder herfra, jeg har også på den anden side – inde i Tårnby og Kastrup. Så det er jo ikke kun lokale,« forklarer gartneren.

Teksten fortsætter under billedet.

Kunderne får kyndig hjælp i udvælgelsen af de rette planter. Foto: Rasmus Mark Pedersen.

Den røde mund

Et andet stort hit på gården er sommerens pluk selv-jordbær og -ærter. For mange familier er det en tradition at komme forbi og hente bærrene til sommerens desserter ved gården.

Og det er helt bevidst, at der ikke bliver hyret et hold af plukkere:

»Der er ingen penge i det. Der skal for megen arbejdskraft til at få det til at løbe rundt. Så hellere lave det som en oplevelsestur for borgerne, ikke?« siger Hans Raagaard med et smil på læben og fortsætter med at forklare om de mange glade børn, der kommer forbi gården:

»Så kommer de små børn – og man spørger: Har I smagt på dem? Naaaj, siger de, og så er de helt smurt ind i fjæset. Det er et spild, man må tage med, når man gør det på den måde.«

De solmodne jordbær er dog ikke en stor fristelse for manden, der har dyrket dem selv.

»Jeg tror, det er ligesom en chokoladefabrik: Til at begynde med er det rigtig morsomt. Det sjove går lidt af efterhånden, og det bliver mere et arbejde ligesom alt andet selvfølgelig,« forklarer Hans Raagaard og skynder sig at tilføje:

»Men det er det afvekslende arbejde, og jeg godt kan lide ikke at stå ved det samme hele dagen.«

Året rundt

Afveksling er der også nok af i forretningen Gartneriet Raagaard.

Ud over potteplanter og pluk selv, så har han også slået sig på tre andre forretningsområder for at forsøge at skabe en forretning året rundt: Græskar til efteråret, planteopbevaring om vinteren og så salg af store krukker.

Så der er gang i butikken, og Hans Raagaard gør, hvad han kan for at holde gartneriet kørende:

»Der skal selvfølgelig være en vis selvjustits, så man sørger for at komme op og passe sit arbejde. Her er det jo ikke kun mandag til fredag. Er der noget, der skal laves i weekenderne, så er det også arbejde i weekenderne – og sådan er det bare,« forklarer han.

Umiddelbart er der ikke nogen til at tage over efter Hans Raagaard, så det kan være, at han bliver den sidste gartner på gården. Men det er ikke noget, han har lyst til at tale så meget om:

»Det kan jo ikke nytte noget at gå og spekulere over det,« konkluderer han, inden han velvilligt viser resten af sine blomster frem.

Lige nu er det i hvert fald blomsterne, der tager fokus hos ham. Han og gartneriet er på tærsklen til højsæsonen, hvor havefolket kommer og køber hans potteplanter.

Og naturligvis håber Hans Raagaard på en varm forsommer, så folk får lyst til at være i haven – og tænker, at de lige står og mangler den helt rigtige plante fra hans gartneri.