Havevandring

Dragør Borgerforening afholdt mandag den 19. juni en længe ønsket havevandring i den gamle by.

Ni beboere havde med velvillighed åbnet deres havedøre, så medlemmerne borgerforeningen kunne komme ind og se de fine haver, som gemte sig inden bag de grønne stakitter.

Interessen for borgerforeningens tilbud om havevandring viser sig ved turens udgangspunkt hurtigt at være stor. Foto: TorbenStender.

Deltagerne blev gang på gang overrasket over, hvor store mange af haverne var, og over, hvor godt udnyttede de var. Det var blandt andet de smukkeste roser, blomster og nytteplanter, de skønneste lysthuse, træer samt buske – og ja, selv en hemmelige have fik deltagerne at se.

Alle værterne viste sig at være utroligt opmærksomme på biodiversitet – ukrudt fjernes med håndkraft og kærlighed – så ingen sprøjtemidler her.

Interessen for arrangementet var så stor, at det var nødvendigt at opdele gruppen i fem hold af ti medlemmer, og hvert af disse hold blev tildelt ti minutter pr. have.

Borgerforeningen vil gerne herigennem nok en gang sige tusind tak til de deltagende haveejere for en fantastisk aften – og til vejrguderne, som kun sendte et par enkelte dryp, mens der blev vandret rundt, og som endelig, da havevandringen var sluttet, var gavmild med tiltrængt regn til haverne.