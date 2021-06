Vi har modtaget:

Havneudviklingens første fase er skudt i gang

Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, liste T og Venstre (AOTV) har igangsat første fase ud af tre af ombygning af Dragør Havn.

En kort indflyvning på hele projektet:

Første fase indeholder en række tiltag, som fokuserer på grundlæggende ændringer i forhold til Østmolen, som tætnes og forhøjes, så den fremover kommer til at fungere som havnepromenade og kaj. Desuden gennemføres oprensning af lystbådehavnen og etablering af nye bådepladser.

Anden fase vil være at gennemgrave sandtangen og etablere en indsejling til Ny Havn, uddybe Færgehavnen og etablere flere bådpladser alt efter behov.

Tredje fase vil være at etablere sammenhæng imellem Færgehavnen og Gamle Havn og dermed opnå en synergi i forhold til funktionerne i havnebassinerne.

Ebbe Kyrø mener, at der her kan blive plads til mange af de sejlere, der står på venteliste til plads i Dragør Havn.

Faseinddeling

Havneudvikling er kostbart. Der skal mange forundersøgelser til, og miljøgodkendelserne skal være på plads. Det tager desværre mere tid, end mange af os kunne ønske os.

I AOTV er vi af den holdning, at vi ikke skal lave noget halvt, men satse på en løsning, som er økonomisk overskuelig samtidig med, at den giver bedre vilkår for sejlere, gæstesejlere, borgere og turister. Første fase giver dette til fulde.

Desuden er der det mere usynlige. Havneudviklingen skal kunne spille sammen med den kommende kyst- og klimasikring af byen og landskabet.

Nødvendige udvikling

Ny Havn er ved at slamme til, så der ikke længere er den nødvendige dybde til de bådpladser, der er efterspørgsel på fra vores borgere. Derfor var der i forvejen afsat 10 mio. kr. til nødvendig genopretning af havnen.

Oven i dette afsatte AOTV i 2020 20 mio. kr. til tætning og opbygning af en klimasikret østmole med plads til en bred havnepromenade. Det giver havnedybde til større både samt mulighed for mange flere og mere attraktive bådpladser.

Investeringen i første fase er primært finansieret af brugerne i form af nye bådpladser.

Sammenlægning– med borgerinddragelse

Den gamle færgehavn rummer utvivlsomt et stort potentiale. Lige nu bliver den brugt til bunkring af brændstof, tømning af lystsejlernes holdingtanke, havn for lodseriet samt til en nylig etableret bådudlejning. Men den har potentiale til meget mere.

Et stort flertal i kommunalbestyrelsen bestående af AOTV vedtog den 27. maj:

»At der parallelt med fase 1 gennemføres en visionsproces omkring fase 2. Den kan omfatte lukning af indsejlingen til Ny Havn, etablere en forlængelse af Østmolen hen til det nuværende optagningssted ved bådoplægspladsen/grusparkeringen/nuværende indsejling til »Forthavnen«. Desuden kan der etableres en særskilt ind-/udsejling fra Forthavnen samt en gennemgravning af Sandtangen. Til fase 2 hyres et arkitektfirma med speciale i havne til at udarbejde et visionsforslag for Dragør Havn med udgangspunkt i eksisterende lokalplan, TænkeTankens projekt og A1 Consults idéoplæg (A1 Consults har allerede udarbejdet oplægget til fase 1). Arkitektfirmaet skal inddrage interesserede borgere i processen vedrørende udarbejdelse af visionsoplægget, og oplægget sendes ud til efterfølgende borgerhøring, så alle relevante perspektiver og idéer medtages i arbejdet med at skabe den bedst mulige langsigtede plan for Dragør Havn.«

Men igen: Havneudvikling koster penge, og fase 2 bør først sættes i gang, når eller hvis der viser sig at være et behov for de yderligere bådpladser, som udviklingen vil give.

Fælles indsejling

Fase 1 og 2 skal lægge op til fase 3, som er en sammenlægning af Færgehavnen med Gamle Havn, en ny fælles indsejling, flere bådpladser i Færgehavnen og endelig potentielt en sluseport, som kan lukkes i forbindelse med stormflod.

Alt dette skal koordineres med det parallelle udviklingsspor, som ligger i Kyst- og Klimasikringen for Dragør Kommune.

Skal den fælles indsejling forsynes med en sluseport? Eller skal der også slusekammer med? Der er mange forudsigelser om klimaændringerne, men stor usikkerhed omkring hastigheden og måden, hvormed de måtte indfinde sig.

Ifølge Ebbe Kyrø er havnen er ikke blot for sejlere. Den er for alle. En ny havnepromenade på Østmolen vil give lystfiskere, badende og promenerende meget bedre vilkår.

Projektet for sandtangen

Hvorfor ikke gennemgrave sandtangen nu?

Det var på AOTV’s ønskeliste at få sandtangen gennemgravet. Og det kunne vi godt gøre, da det ikke er kostbart. Men da sammenbindingen af den sydlige del af Østmolen med området ved Dragør Fort og stedet for bådoptagning koster kassen, så den må vente til fase 2.

Hvis vi gennemgraver nu, vil vi forhindre, at der bliver offentlig adgang til den 400 meget lange Østmole. Denne, forventer vi, bliver en fin ny og bred havnepromenade, som også vil give andre end sejlere glæde af havneudviklingen.

På Østmolen bliver der plads til at promenere med ægtefællen, kæresten, børnene, forældrene eller vennerne, og det er allerede blevet et attraktivt sted for lystfiskere.

Endvidere er der et stort potentiale for badning – stranden er fin, og vandet har god dybde.

Med de nære muligheder for lystfiskeri og badning bliver Dragør Havn rigtig meget mere attraktiv at besøge for sejlende turister. Helt tæt på et attraktivt bymiljø med indkøbsmuligheder, restauranter, cafeer, museer – og bademuligheder.

Udvikling før kapital

Hvorfor ikke spare op til udviklingen først?

Der er lang venteliste på en bådplads i Dragør lige nu. Og de nye pladslejere kan finansiere udviklingen af fase 1.

Havneudviklingen er ikke forbeholdt sejlerne. Vi får som tilgift en fin havnepromenade for hele Dragør Kommunes befolkning.

Hvis vi hvert år lagde 1,3 mio. kr. i sparebøssen, ville vi kunne gå i gang om 15 år. Men hvor skulle sejlerne lægge deres både i mellemtiden?

Det er lidt den samme diskussion, man kan have om finansiering af sit hus. Hvor mange sparer alle pengene op til et hus, som de først kan købe, når de når pensionsalderen? Skal vi indrette børneværelserne til, når børnebørnene er flyttet hjemmefra? Det giver ingen mening. Der skal være balance i tingene.

Start af anlægsarbejdet

Med alle de undersøgelser og miljøgodkendelser, der skal til, går der 1½ år, før vi kan gå i gang med fase 1 af anlægsarbejdet. Det sker efter planen i januar 2023, og det er vi rigtig mange, der glæder os til.

Havneprojektet er ikke en gældsætning af kommunen, men en meningsfuld investering i fremtiden.

Med venlig hilsen

Ebbe Kyrø

Medlem af kommunal-bestyrelsen for liste T, medlem af Økonomiudvalget samt By-, Erhvervs- og Planudvalget, samt formand for §17 stk. 4--udvalget om Klima- og Kystsikring samt havneudvikling