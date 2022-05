Vi har modtaget – kommentar til læserbrevsskribenter:

Hver sin smag

Anni og Steen, I synes, at de nye affaldsbeholdere er meget grimme (læs Anni og Steen Olsens læserbrev i Dragør Nyt nr. 16, side 5, red.).

Smag kan naturligvis diskuteres, men affaldsbeholdere på henholdsvis 240 liter, 660 liter, 770 liter og 1100 liter skal opfylde visse standardkrav. Standarden er EN 840-2

– for at de skal kunne tømmes med Amager Ressource Centers skraldebiler. Jeg tror ikke, at Dragør Kommune er interesseret i at skulle investere i egne skraldebiler for at få tømt affaldsbeholderne.

I spørger om, hvorfor en arkitekt ikke har designet de nye affaldsbeholdere. Det er der et meget enkelt svar på. At investere i en ny form til 240 liters skraldespande vil koste et sted imellem 15 og 20 mio. kr.

Formen (combiform) til 660-liters- og 770-litersskraldespandene kostede lidt over 25 mio. kr., og 1.100-litersskraldespanden kostede cirka 35 mio. kr.

For at sprøjtestøbe 240-liters- op til 770-litersskraldespande har man brug for en sprøjtemaskine med et låsetryk på 3.000 ton, og for 1.100-litersskraldespanden skal sprøjtestøbemaskinen have et låsetryk på mindst 4.000 ton. Så store sprøjtestøbemaskiner findes desværre ikke i Danmark, derfor har man valgt Perstorp Waste Systems (PWS) som leverandør. PWS har nemlig en til formålet nødvendig maskinpark i Neuruppin i Tyskland.

De danske kommuner var i februar måned på studietur til produktionen i Neuruppin.

For at komme tilbage til jeres kommentar, om at I mener, at de nye affaldsbeholdere er meget grimme. Det kan jo diskuteres. Jeg kan huske, at Perstorp Plastic Systems fik en sølvmedalje på verdensudstillingen i Los Angeles, så helt grimme er de vel ikke.

Med venlig hilsen

Manfred Graf