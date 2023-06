Idrætsdag i Dragør

Torsdag den 22. juni blev der afholdt idrætsdag for skoleeleverne i Dragør Kommune.

De ældre elever tog en tur til Kongelunden, mens de yngre lagde vejen forbi Amagermuseet i Store Magleby.

Kongelundsfortet

På Kongelundsfortet mødtes alle 7.- og 8.-klasser for at udøve orienteringsløb i Kongelunden. Orienteringsløbet var et samarbejde mellem Drag-ør Ungdomsskole og Amok – Amager Orienteringsklub.

Hovedopgaven var ved hjælp af et udleveret kort over området inden for en time at finde så mange som muligt af 25 poster. Ude på posterne kunne eleverne tjekke ind med en elektronisk tæller, der derved bekræftede, at de havde været der.

Herefter var der mulighed for bonuspoint i et turboløb på fortets område. Her skulle eleverne orientere sig mellem ti flagposter, der skulle løbes i den rigtige rækkefølge på tid.

Afslutningsvis uddelte borgmester Kenneth Gøtterup pokaler til vinderne, der i år bestod af 7.D fra Nordstrandskolen samt 8.C fra Store Magleby Skole.

Amagermuseet

Museum Amager afholdt i samarbejde med Dragør Ungdomsskole den årlige historiske idrætsdag, og på Amagermuseet i Store Magleby kunne Kay Weiss fra Dragør Ungdomsskole således introducere kommunens 4.-klasser for gamle lege.

Idrætsdagen tog eleverne tilbage til slutningen af 1800-tallet, hvor de skulle prøve kræfter med forskellige historiske lege.

Fokusset for legene var på klassernes samarbejde og fælles opgaveløsninger.