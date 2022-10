Jubilæumsreception og fest

Himlen var blå – og humøret højt – da Dragør Sejlklub lørdag den 10. september fejrede 100-års-jubilæum.

Omkring 150 gæster deltog i receptionen om eftermiddagen, hvor der blev budt på lækre snitter og forfriskende drikkevarer. De mange gæster nød de festlige rammer, hvor signalflagene vajrede fra klubbens flagstang og fra flere både i havnen.

Dragør Sejlklubs formand, Mik Jensen, indledte i sin tale festlighederne med et kort tilbageblik over klubbens historie og fortalte om klubbens seneste udvikling med udvidet klubhus og grejskure. Han fremhævede også klubbens bredde i forhold til aktiviteter, der favner ungdoms-, skole-, kap- samt tursejladser, og rettede en stor tak til alle de frivillige, der gør disse mange indsatsområder mulige. Dertil havde han naturligvis også en stor tak til klubbens sponsorer – både for støtte og for konstruktivt samarbejde.