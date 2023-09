Kaffe er ikke længere bare kaffe

Der var et fint besøg fra hele verdenen på Wiedergården i søndags, den 24. september. Det var nemlig ikke kun oplægsholder Jan Straby, der kastede glans over søndagscaféen, men også fire forskellige kaffesorter fra Sydamerika og Afrika gjorde slabberaset til en anderledes oplevelse.

Deltagerne kunne her med egne tunger smage, hvor forskelligt kaffe egentlig kan smage. Det er ikke kun oprindelseslandet, bønnesorten og tilberedningsmetoden, der betyder noget, men også hvorledes kaffebønnerne er blevet malet og ristet, forklarede kaffeeksperten. Danskernes yndlingsdrik – kaffen – er nemlig blevet gjort til en hel videnskab, som kan sætte smagsløgene på prøve.

For at tydeliggøre for deltagerne, hvor meget ristningen betyder for smagen, og hvad kaffe også kan, havde Jan Straby blandt andet medbragt rå, grønne kaffebønner fra Etiopien, som man ikke vil kunne købe nede i supermarkedet – og dertil både en automatisk kaffe-rister og en almindelig stegepande, hvorpå han demonstrerede den store forskel.

For deltagerne blev der afslutningsvis også tid til bare at sidde og nyde de tre øvrige mørke skønheder af drikken, der havde oprindelses i Peru, Kenya og Brasilien.

RMP