Vi har modtaget:

Kaos på Dragør Kirkegård?

Flere af de besøgene på Dragør Kirkegård giver over for kirkegårdens personale udtryk for, at der er kaos på kirkegården, og nogle for, at deres efterladtes gravsted er misrøgtet.

Hvad sker der?

Som besøgende på kirkegården bliver man mødt af grønne skilte, der fortæller om det arbejde, som menighedsrådet har sat i gang – med det formål at istandsætte gravstederne på hele kirkegården.

Det fremgår af skiltene, at alle gravstedernes hække udskiftes med nye takshække. Takshække er nemmere at holde pæne end de nuværende thujahække, som har visne kviste og områder, som ikke vil blive grønne igen. Hækkene genplantes med taks, som er modstandsdygtig og lette at beskære.

Af skiltene fremgår det også, at hækkene mellem urne-gravstederne bliver erstattet af brosten, og endelig at forkanterne på alle gravsteder også bliver forsynet med brosten. Brostenene vil gøre det lettere at komme til gravstedet for at lægge blomster eller for at renholde gravstedet.

Det er et omfattende arbejde, menighedsrådet har sat i gang. Tidsmæssigt vil det strække sig over to år. I år vil arbejdet omfatte urnegravsteder (afdeling U) og kistegravstederne nærmest kirken (afdeling A), og i 2023 vil kistegravstederne i afdeling B, som er beliggende mellem afdeling A og U, blive istandsat.

I det omfang, det er muligt, vil både gartnere og brolæggere samt kirkegårdens personale gøre, hvad der er muligt for at passe på planter og gravsten – og i det hele taget sikre, at kirkegården ikke ender som en byggeplads. Men udskiftning af hække vil ikke kunne ske, uden at gravstederne i perioder vil se noget mistrøstige ud. Og selvom nye hækplanter har en passende størrelse, vil der gå nogen tid, inden kirkegården igen vil være smuk og indbydende.

Det igangsatte arbejde er den sidste del af den udviklingsplan for kirkegården, som det tidligere menighedsråd fik udarbejdet i 2017. Planen omfattede en række initiativer, herunder en ny materielgård og omlægning af området mellem kiste- og urnegravstederne, som er afsluttet.