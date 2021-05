Vi har modtaget:

København skal ikke lukkes for pendlere i bil

Bilisme forårsager for megen luft- og støjforurening i Hovedstaden. Det skal vi selvfølgelig gøre noget ved. Men løsningen er bestemt ikke at indføre kørselsforbud flere steder i byen.

Der er rigtig mange beboere på Amager og i Dragør, som er nødt til at tage bilen til deres arbejdsplads i byen. Det skal de altså have lov til, og især når der ikke rigtigt er nogen offentlig transport, som eksempelvis til Dragør.

Men forureningen skal selvfølgelig bekæmpes – både når det gælder støj- og luftforureningen. Derfor skal der en løsning på bordet.

Der skal investeres i støjdæmpning ved de store veje. Københavns Kommune skal frem med tegnebogen, når det gælder støjbekæmpelse på hovedstadens veje, og så må staten tage sig af de øredøvende motorveje, som fører til byen. Det mener vi i Det Konservative Folkeparti. Støjdæmpning behøver ikke at koste meget, men det kan gøre en verden til forskel, for de der hver dag må døje med larmen.

Vi kan komme luftforureningen til livs ved at få flere grønne biler. Vi kan ikke bare forbyde biler – de er altså livsnødvendige for de danskere, som bor på Amager og Dragør, men arbejder i byen. Derfor bør vi gøre det mere fordelagtigt at skifte til el- og hybridbiler, som forurener mindre.

Det er klart, at man i København gerne vil slå et slag for ren luft og lav støj. Det kan alle forstå. Men vi er nødt til at tænke på tværs af kommuner for at løse de her problemer. Og derfor skal vi have Christiansborg på banen.

Københavns Kommune kan ikke bare indføre lappeløsninger, der lukker byen om sig selv. For det er også velfærd at kunne tage bilen og spare tid, når man skal på arbejde. Det er noget, som borgere bosat i Dragør nyder særligt godt af. Derfor må vi tænke i løsninger, som tager højde både for beboere og pendlere – de har begge krav på København.

Med venlig hilsen

Katarina Ammitzbøll

Folketingsmedlem for Det Konservative Folkeparti