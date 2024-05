Kortere ventetid på genoptræning

Patienter, der bliver udskrevet fra hospitalet og har brug for genoptræning, kommer hurtigere i gang. Til gengæld oplever ­genoptræningsteamet, at patienterne bliver udskrevet ­tidligere og derfor har mere komplicerede behov

Af Rasmus Mark Pedersen



Genoptræning kan være af afgørende betydning for at genvinde fuld funktionalitet efter et hospitalsophold. For borgere i Dragør, som er afhængige af denne service, er der gode nyheder:

Ventetiden til påbegyndelse af genoptræningsforløb er blevet kortere i 2023.

Det bliver beskrevet i den årsrapport, som Tårnby Kommune har udarbejdet om genoptræningsforløb, da de varetager opgaven for Dragør Kommune.

Rapporten viser også, at borgere nu udskrives tidligere fra hospitalerne, hvilket stiller større krav til de kommunale genoptræningstilbud.

Mere kompliceret

De tidligere udskrivelser resulterer i et stigende antal komplekse genoptræningsforløb. Særligt bemærkes en markant stigning i behovet for såkaldt specialiseret rehabilitering, som kræver betydelige investeringer i tid og faglig ekspertise.

Ifølge rapporten har Tårnby Kommune i 2023 modtaget 698 patienter til genoptræning, hvilket kun er et marginalt fald fra 706 patienter i 2022.

Dette indikerer en stabilisering i antallet af personer i genoptræning, selv med udfordringerne fra covid-19-pandemien, som førte til først aflyste og derefter opsparede forløb.

Overholder loven

En opnormering med en terapeut mere i efteråret 2023 har allerede vist sig i statistikkerne. Der er nemlig en nedgang i den gennemsnitlige ventetid for genoptræning fra 5,6 dage i 2022 til 4,85 dage i 2023.

Denne forbedring har gjort det muligt for Tårnby Kommune at overholde den lovbundne syvdages garanti for opstart af forløb fra juli 2023 og frem.

Behandlingen af rapporten i Dragør Kommunalbestyrelse viser også, at Dragør Kommune fastholder niveauet for bestilling af genoptræningsopgaver fra Tårnby Kommune i 2025.

Denne beslutning kommer med forventningen om, at kommunen vil fortsætte med at håndtere en stigende strøm af borgere med komplekse behov ved at have et effektivt tværfagligt samarbejde og optimerede administrative processer.

I det kommende år vil Tårnby Kommune også implementere systemet NEM SMS, som skal minde borgere om deres aftaler – og derved også hensigten om at reducere udeblivelser.