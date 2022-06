Vi har modtaget:

Kulturhus Dragør – stop

Som det nok vil være de fleste bekendt, valgte kommunalbestyrelsen at slå en stopklods i for det videre arbejde med et kulturhus på værftsgrunden.

Begrundelsen var, at arbejdsgruppen ikke havde leveret et finansieret projekt, hvilket de har ret i. Men graver man lidt efter sandheden, var kommunalbestyrelsen, hverken den nuværende eller den foregående, ikke indstillet på at give os muligheden.

Vi anmodede gentagne gange om en skriftlig tilkendegivelse af, at vi havde kommunalbestyrelsens opbakning til projektet. Den fik vi aldrig. Vi havde ligeledes behov for en skriftlig aftale omkring grunden, pris, vilkår og åremål m.v. Der var mange pæne ord om opbakning, men når det blev konkret, satte de sig på hænderne. Og uden skriftlig tilkendegivelse fra kommunen – ingen penge fra fonde.

Det har aldrig været på tale, at kommunekassen skulle bidrage med kontanter. Grunden skulle stilles til rådighed, og foreningen bag skulle skaffe det samlede økonomiske fundament.

I den forrige periode havde den politiske ledelse vældig travlt med egne projekter: Borgmesterens vandrutsjebane, maritime nyttehaver, socialt boligbyggeri, UNESCO, hjemsendelse af to flygtninge, parkeringskælder under den gamle by og sidst et havneprojekt, hvor anlægsbudget og driftsbudget var hemmelige – intet blev til noget!

Nuværende konstituering kunne have grebet den bold, som kulturhusgruppen kastede. Det valgte de ikke at gøre – til trods for, at Kenneth Gøtterup var første politiker, der var inde over projektet, idet han satte det på dagsordenen på et BFKU-møde i september 2018.

Summa summarum: Nej – arbejdsgruppen leverede ikke et fuldt finansieret projekt. Det kunne vi ikke, fordi kommunen ikke ville give skriftlig opbakning til projektet trods flotte ord, og fordi kommunen holdt alle tal tæt ind til kroppen.

Med venlig hilsen

Bent Mütze og Kurt Hansen

På vegne af eks-arbejdsgruppen Kulturhus Dragør