Lions, blomsterne og bierne

I samarbejde med Dragørs skoler og Amager Biavlerforening har Lions Dragør i løbet af månederne maj og juni kunnet byde alle 6.-klasser velkomne til Lions bistader i Søvang.

Victor Rasmussen fra Amager Biavlerforening har på spændende og lærerig vis fortalt om biernes fascinerende liv. Eleverne er på den måde kommet tæt på bierne og har set både droner, dronning og arbejderbier.

Lions Dragør har for år tilbage med kommunens godkendelse opstillet to bistader ved den kommunale blomstereng i Søvang. Ud over at bidrage til bestøvningen af blomster og frugttræer i nærområdet indgår disse bier og stader i Lions Dragørs kamp for biodiversiteten.

Da Lions Drag-ør samtidig har etableret et samarbejde med kommunens skoler om et uddannelsesforløb for 6. klasserne, har både Lions og Victor Rasmussen med stor fornøjelse kunnet byde elever såvel som lærere velkommen til bistaderne.

Lions Dragør har fået flere henvendelser med opfordringer på også at lave undervisningsaftener for voksne. Denne store interesse er man i klubben både glade og åbne over for – og man er allerede ved forsøge at få koordineret et voksenforløb til afvikling i denne sommerperiode. Skulle man selv være interesseret i at høre Victor Rasmussen fortælle og svare på spørgsmål om biernes dramatiske liv, er man således meget velkommen til allerede nu at sende en e-mail til Lions Dragør på dragoer@lions.dk – efterfølgende vil man så modtage svarmail med forslag på datoer for arrangementet.