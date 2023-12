Lions donerer til kirkernes julehjælp

Ved Lions Dragørs årlige julebanko for pensionister på Dragør Skole plejede klubben at donere penge til Dragør og Store Magleby Kirkers Menighedspleje. Denne sædvanlige donation skal menighedsplejen naturligvis have, selvom der ikke længere vil blive afholdt julebanko.

Derfor mødtes repræsentanter for Lions Dragør i fredags med repræsentanter fra de to kirker, for at overrække dem hver 15.000 kr. til brug for kirkernes julehjælp.

Lions Dragør har altid sendt denne støtte via kirkerne, da man er af den opfattelse, at kirkernes menighedspleje er dem, der bedst ved, hvem der er mest trængende i kommunen her op til jul.

Midlerne til støtten kommer i stort omfang fra salget af Lions Dragør Kalender – så har man ikke haft besøg af Lions Dragør endnu, kan man se hvor i Dragør, kalenderen sælges, på Lions Dragørs hjemmeside på adressen: dragoer.lions.dk